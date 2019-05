Veľká Lehota kúpila gajdy, chce si vychovať mladých gajdošov

Obec sa rozhodla zakúpiť gajdy a ponúknuť deťom a mládeži možnosť prihlásiť sa do gajdošského krúžku, ktorý bude bezplatný. Viesť ho bude miestny gajdoš Dominik Garaj.

Veľká Lehota 15. mája (TASR) - Vo Veľkej Lehote v okrese Žarnovica, ktorá sa pýši gajdošskou tradíciou, sa rozhodli otvoriť pre miestne deti netradičný krúžok. Obec zakúpila gajdy, chce si totiž vychovať mladých hudobníkov, ktorí budú v hre na tomto hudobnom nástroji pokračovať.



"Sme gajdošská dedina. Každoročne sa tu konajú Gajdošské fašiangy. Máme tu gajdošskú tradíciu aj gajdošskú folklórnu skupinu. Chceli by sme, aby malo gajdošstvo v obci aj pokračovanie," priblížil starosta Jozef Mihál.



Obec sa preto rozhodla zakúpiť gajdy a ponúknuť deťom a mládeži možnosť prihlásiť sa do gajdošského krúžku, ktorý bude bezplatný. Viesť ho bude miestny gajdoš Dominik Garaj.



"Chceli by sme si takýmto spôsobom zabezpečiť, aby gajdošská kultúra u nás v obci neskončila," skonštatoval starosta s tým, že zatiaľ o krúžok prejavilo záujem niekoľko chlapcov. "Uvidíme, bodaj by z nich aspoň jeden zostal. Boli by sme povďační," dodal Mihál.