OBYVATEĽOV EVAKUUJÚ: V obci Veľké Revištia našli muníciu

Na mieste sú pyrotechnici.

Veľké Revištia 25. mája (TASR) – Pre nález pravdepodobne povojnovej munície v obci Veľké Revištia v Sobranskom okrese evakuovali obyvateľov miestnej časti Gajdoš. Pre TASR to potvrdil starosta obce Martin Hrunka.



Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, na mieste sú pyrotechnici. "V súčasnosti preverujeme bližšie okolnosti," dodala.



"Pri výstavbe obecného vodovodu vo výkopovej ryhe sa našiel pravdepodobne delostrelecký granát," spresnil Hrunka s tým, že hneď kontaktovali políciu. "Ukazuje sa, že tam ešte niečo je a z toho titulu to potrebujeme zabezpečiť tak, ako to má byť," vysvetlil dôvody evakuácie obyvateľstva z približne 40 domov.



"Momentálne sú v priestoroch kultúrneho domu. Je predčasné povedať, kedy bude zásah ukončený," doplnil s tým, že k žiadnym zraneniam nedošlo.