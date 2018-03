Počas veľkonočných trhov v B. Bystrici zaznie aj Horehronský spev

Najmenší sa môžu tešiť na tvorivé dielne, v ktorých si vyrobia svoju píšťalku či korbáč.

Banská Bystrica 19. marca (TASR) - S blížiacimi sa najvýznamnejšími kresťanskými sviatkami v roku ožíva aj banskobystrické Námestie SNP. Od utorka (20.3.) tam začínajú tradičné veľkonočné trhy, ktoré potrvajú do stredy 28. marca a opäť ponúknu remeselnícke výrobky i špeciality pre labužníkov. Prvé jarné dni spestrí tanečný a hudobný program v podaní folklórnych súborov.



"Počas deviatich dní sa môžu obyvatelia a návštevníci Banskej Bystrice tešiť na dobré jedlo, nápoje a širokú ponuku ľudovo-umeleckých výrobkov s veľkonočnou tematikou. Sortiment budú tvoriť predmety z vonného vosku, kože, dreva či šúpolia, maľované kraslice, pletené korbáče, drevené hračky, viazanky a motýliky. Nebudú chýbať domáce medovníky, pekárenské a cukrárenské dobroty, med i medovina, klobásky, údeniny, langoše, trdelníky. Stánky budú otvorené každý deň od 9.00 do 19.00 h," informovala TASR hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Pre návštevníkov trhov sme pripravili bohatý kultúrny program. Tradičné zvykoslovné pásma viažuce sa na obdobie od fašiangov do Veľkej noci, symbolizujúce koniec zimy a začiatok jari, majú vo svojom repertoári všetky folklórne súbory. Typickým obradom z tohto obdobia je vynášanie Moreny. Ľudové zvyky spájajú v sebe kresťanské a pohanské obyčaje. Veľkonočnú atmosféru nám svojimi vystúpeniami navodia detské folklórne súbory Mladosť, Prvosienka, Matičiarik a Radosť," doplnila Ľudmila Grausová z oddelenia kultúry banskobystrického magistrátu.



Ako dodala, v piatok (23.3.) zaznie námestím Horehronský viachlasný spev v podaní folklórneho súboru Šumiačan, ktorý bol zapísaný do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.



Najmenší sa môžu tešiť na tvorivé dielne, v ktorých si vyrobia svoju píšťalku či korbáč. Deti sa naučia "čarovať" s voskom a tiež maľovať nadrozmerné vajíčka. Veľkonočné trhy uzavrie v posledný deň ich konania víťaz súťaže Zem spieva, folklórny súbor Urpín.