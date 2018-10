Pamätník vo Veľkrope je dominantou cintorína z I. svetovej vojny

Tvar pamätníka je odvodený od podobných pamätníkov, ktoré sa robili po skončení prvej svetovej vojny. Po bokoch sú znázornené roky 1914 – 1918 s ostnatým drôtom.

Veľkrop 7. októbra (TASR) – Dominantou najväčšieho cintorína na Slovensku z obdobia I. svetovej vojny v obci Veľkrop v Stropkovskom okrese je centrálny pamätník s krížmi. Cintorín sprístupnili po ôsmich rokoch prác v uplynulých dňoch. Je na ňom pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.



"Každý vojnový cintorín by mal mať svoju dominantu, svoj pamätník. Toto miesto je naozaj výnimočné počtom obetí, takže snažili sme sa prispôsobiť tomu aj centrálny pamätník. Sú na ňom kríže latinské aj pravoslávne, čiže symbolizuje dve bojujúce armády rakúsko-uhorskú a ruskú," uviedol pre TASR predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Martin Drobňák.



"Tento pamätník by mal vystihovať, že je tu pochovaných mimoriadne veľmi veľa vojakov, ktorí doteraz takýto pamätník nemali. Zvolili sme miestny domáci kameň z blízkeho okolia. Pamätník je svojim spôsobom ako taký pilier, monolit. Je to veľmi strohá architektúra, ktorá zapadá do tohto priestoru, myslím si, že adekvátne," priblížil krajinný architekt Marek Sobola, ktorý je s architektom Andrejom Smatanom jeho autorom.







Tvar pamätníka je podľa neho odvodený od podobných pamätníkov, ktoré sa robili po skončení prvej svetovej vojny. Po bokoch sú znázornené roky 1914 – 1918 s ostnatým drôtom.



"Ostnatý drôt je symbol, priestor toho bojiska a má evokovať, že v zákopoch vojaci strávili veľmi veľa času, či už za priaznivého alebo nepriaznivého počasia. Nemusíme sa ani rozprávať o tom, že boli pod neustálou paľbou a ostnatý drôt je taký symbol bojiska – miesta, kde vojaci padli," vysvetlil architekt.



Na jednotlivých krížoch z každej strany pamätníka sú kovové lipové listy, ktoré symbolizujú podľa Sobolu pokoj a mier.



"Pred pamätníkom sú vysadené dva pamätné stromy, duby letné v odrode Concordia. Táto Concordia znamená svornosť a nebyť svornosti a obety ľudí, dobrovoľníkov, ktorí celé dielo zrealizovali, tak by nebolo tohto pamätníka alebo obnoveného cintorína. Prvý zo stromov je vysadený ako časť medzinárodného projektu Strom mieru, ktoré budú sadené aj na iných miestach Európy a druhý je vysadený za dobrovoľníkov, ktorí v tomto priestore pracovali a odviedli neskutočné množstvo práce," dodal Sobola.



Práce na obnove cintorína realizoval Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy. Trvali od roku 2010 a podieľalo sa na nich viac ako 200 dobrovoľníkov zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Rumunska.