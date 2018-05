Hrad Šariš obnovujú nezamestnaní, ožíva aj zážitkovými aktivitami

V tomto roku dostalo mesto Veľký Šariš štátnu dotáciu na 40 nezamestnaných, ktorí od začiatku mája budú sedem mesiacov pracovať na hrade.

Veľký Šariš 18. mája (TASR) – Hrad Šariš vo Veľkom Šariši prechádza systematickou konzerváciou a obnovou. Už ôsmy rok na ňom pracujú nezamestnaní v rámci projektu Záchrana kultúrneho dedičstva. V tomto roku dostalo mesto Veľký Šariš štátnu dotáciu na 40 nezamestnaných, ktorí od začiatku mája budú sedem mesiacov pracovať na hrade. Správca hradu Ladislav Babuščák informoval, že úrad práce financuje ich mzdy a odvody.



"Prvoradým cieľom pri tohtoročnej obnove hradu je sprístupnenie hlavnej bašty – donjonu ako hlavnej hradnej atrakcie. Vytvoríme a sprístupnime tu vyhliadkovú plošinu pre návštevníkov. Vo vnútri bašty budú tri miestnosti slúžiace na prezentáciu nálezov, ktoré sa našli na hrade. Donjone by sme chceli otvoriť ešte počas tohto leta, v polovici augusta. Chceme stihnúť už tohtoročnú sezónu a hlavne naše najnavštevovanejšie podujatie Šarišské hradné hry začiatkom septembra," uviedol Babuščák.



Dodal, že vďaka dobrovoľníkom pracujú aj na objekte bašty číslo 6, ktorá je dobre viditeľná z prešovskej strany. Robí sa tam archeologický výskum a čoskoro sa začne aj s architektonicko-historickým výskumom. Pripravujú projektovú dokumentáciu, aby sa na budúci rok mohla urobiť rekonštrukcia a obnova tejto aj ďalšej bašty, ktorú ľudovo nazývajú Alžbetka, podľa povesti o dcére kráľa Bélu II.



Mesto Veľký Šariš vypracovalo projekt na rekonštrukciu prachárne, ktorý podali na ministerstvo kultúry. Ak sa zrealizuje, v tomto objekte plánujú zriadiť múzeum, galériu, bufet a mohli by sa tu konať aktivity aj za nepriaznivého počasia. Zároveň pod hradným vrchom chce samospráva rozšíriť parkovisko o ďalších 93 miest a postaviť detské ihrisko.



Babuščák pokračoval, že ich dlhodobým zámerom je vypracovať systém pravidelných akcií lákajúcich na hrad ľudí, ktorí tu už niekoľkokrát boli a okrem poznávania histórie očakávajú aj zábavu a zážitky. K tradičným podujatiam, ako sú bežecké preteky Pivovarsko-hradná sedemtisícovka, ktorá bude už 27. mája, patria aj Šarišské hradné hry. Turistické kluby robia na hrade tiež svoje aktivity.



V dňoch 20. – 22. júla sa bude konať Filmová noc na hrade, kedy sa tu bude môcť výnimočne aj stanovať. Od piatka až do nedele budú môžu návštevníci sledovať filmy v desiatich sekciách. Na festivale vyhlásia najlepšieho protagonistu v dokumentárnom filme, pričom víťaza vyberie odborná porota. Diváci zas rozhodnú o najhoršom filme, ktoré sa dostanú so súhlasom ich tvorcov do užšieho výberu. Podujatie organizuje OZ Nový film. Babuščák má ďalšie nápady, ktoré chce zaradiť do stálej ponuky aktivít na hrade.