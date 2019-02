Banskobystrický kraj hodnotí svoju účasť na Veľtrhu pozitívne

Veľtrh sa konal počas štyroch dní a podľa záverečnej správy ho navštívilo 72.388 návštevníkov.

Banská Bystrica 13. februára (TASR) – Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorý sa konal koncom januára a kde sa prezentoval Banskobystrický samosprávny kraj, bol úspešný. Pre TASR to konštatovala Dominika Moravčíková, destinačná koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko Banská Bystrica.



"Veľtrh sa konal počas štyroch dní a podľa záverečnej správy ho navštívilo 72.388 návštevníkov. Región stredné Slovensko sme prezentovali v spoločnom stánku kraja, v ktorom sa združili všetky OOCR nášho BBSK, a to už pod novovzniknutou destinačnou identitou Za horami, za dolami," konštatovala Moravčíková.



Celý stánkový komplex tvorilo osem skríň, almár, a každá odkrývala svoj príbeh návštevníkom celého kraja. "Návštevníci mohli vidieť gajdošov zo Žarnovice, vystúpenia Divadla Štúdio tanca, Horehronských chlopov z Pohorelej, školu tanca s folklórnym súborom Živel, ktorý prezentoval tance z Horehronia a Podpoľania, ukážky kváskovania novohradského chleba, ochutnávky syra, vína, medu, byliniek alebo čokolády. Program ozvláštnili i sokoliari, Bábkové divadlo na Rázcestí či workshopy dobrej školy zo Španej Doliny a čítanie rozprávok Pavla Dobšinského," zhrnula Moravčíková.



Podľa nej sa potenciálni návštevníci zaujímali o možnosti dovolenky a výletov v BBSK. "Veríme, že si mnohí z nich nájdu cestu do nášho regiónu nielen počas najbližšej letnej sezóny, ale i tých nasledujúcich," dodala Moravčíková.