Veľtrh práce myslel na starších uchádzačov o prácu i ženy na materskej

Veľtrh JopSpoTT v Trnave každoročne navštevujú tisícky uchádzačov o prácu i končiacich študentov stredných odborných škôl a gymnázií.

Trnava 6. novembra (TASR) – Viac ako 3000 pracovných pozícií v regióne Trnavy a jeho okolí ponúka 5. ročník veľtrhu práce JobSpoTT v Trnave. Svoju ponuku pracovných miest priniesli v utorok do Mestskej športovej haly viac ako štyri desiatky firiem i vysokých škôl.



JopSpoTT každoročne navštevujú tisícky uchádzačov o prácu i končiacich študentov stredných odborných škôl a gymnázií. Majú možnosť zistiť, akú uplatnenie môžu po skončení štúdia získať, so zástupcami spoločností môžu hovoriť o podmienkach prijatia a uplatnenia sa v rámci firmy.



"Tento rok sme okrem toho zamerali na dve skupiny – na ženy na končiacej materskej dovolenke a na uchádzačov vo veku 49+," uviedol za organizátorov z Národného kariérneho centra Miroslav Koleník. "Mysleli sme na mladé ženy, ktoré sa po materskej potrebujú zorientovať na trhu práce, nájsť si vhodné zamestnanie, prípadne sa poobzerať po alternatívnych možnostiach, ako je skrátený úväzok, práca na 4. zmenu a podobne," dodal Koleník s tým, že tejto skupine sa venujú pozvaní kariérni poradcovia. Aj pre skupinu uchádzačov vo vyššom veku prináša podujatie podľa Koleníka veľa možností na uplatnenie.



"Dnes už firmy rady siahajú po zamestnancoch so skúsenosťami, nie je problém vybrať si v ponuke pre rôzne zameraných pracovníkov," konštatoval. Pracovné príležitosti ponúkajú administratíva, priemyselné podniky i ďalšie spoločnosti. Potvrdila to aj špecialistka náboru Faurecia Automotiv z Hlohovca Zuzana Ennertová. Pre TASR povedala, že na vstup do pracovného pomeru k nim postačujú preukázané zručnosti a zodpovedajúci zdravotný stav. "Ak tieto kritériá uchádzači splnia, rozdiel vo veku nerobíme," povedala.



Organizátori, ako informoval Koleník, sa zamerali aj na problematiku benefitov, na ktoré sa uchádzači o prácu zameriavajú stále častejšie a sú významnou zložkou celkového príjmu zamestnanca. Preto je potrebné o nich hovoriť. "Medzi benefity patria 13. či 14. platy, špeciálne prémie, odmeny zo zisku, poskytovanie pôžičiek, príspevky na dôchodkové či zdravotné poistenie, cestovné náklady do zamestnania a ďalšie. Medzi obľúbenými nefinačnými benefitmi nachádzame auto, notebook či mobil na súkromné účely, oddychové zóny, firemné škôlky, rekvalifikačné, jazykové a vzdelávacie kurzy, nápoje, ovocie, fitnes či masáže na pracovisku, nadštandardné zdravotné prehliadky, rekondičné pobyty," povedal Koleník.