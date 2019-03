Verejná doprava v Bratislave eviduje počas obmedzení nárast záujmu

Jedným z prostriedkov, ktoré mali minimalizovať negatívny vplyv rekonštrukcií na dopravnú situáciu, bola aj možnosť zakúpiť si 168-hodinový lístok v IDS BK prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Bratislava 4. marca (TASR) – Rozsiahle dopravné obmedzenia v Bratislave a z toho plynúce zvýšené riziko dopravných kolón pomohli motivovať k intenzívnejšiemu využitiu prostriedkov verejnej dopravy. Naznačuje to štatistika predajnosti týždňových cestovných lístkov v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



Jedným z prostriedkov, ktoré mali minimalizovať negatívny vplyv rekonštrukcií na dopravnú situáciu, bola aj možnosť zakúpiť si 168-hodinový lístok v IDS BK prostredníctvom mobilnej aplikácie. "Vo februári bolo takto predaných 80.690 cestovných lístkov, čo v porovnaní s januárom predstavuje nárast o 37,3 percenta," informovala generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) - koordinátora IDS BK Zuzana Horčíková.



Upozorňuje pritom na nárast počtu predaných týždňových lístkov s platnosťou pre zóny 100 a 101, teda v Bratislave. "Mimoriadne 50-percentné zníženie cien využilo až 1193 cestujúcich," uviedla. Pripomenula, že týždňový lístok s polovičnou zľavou prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK možno kúpiť do konca marca, do tohto dátumu platí tiež bezplatná doprava na linkách bratislavskej MHD 201, 202, 212, 75 a X72.



Opatrenia zamerané na preferenciu verejnej dopravy prijalo hlavné mesto i BID v súvislosti s rekonštrukciami, ktoré sa začali 15. februára. Dopravné obmedzenia si vyžaduje výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavba mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a tiež výstavba podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. V prípade Mlynských nív pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch.