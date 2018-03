Verejná pláž Lido je o krok bližšie k realizácii, na ťahu je primátor

Ďalšou fázou bude príprava a realizácia zmeny územného plánu.

Bratislava 24. marca (TASR) - Bratislavský magistrát po ročnom čakaní vydal k štúdii o dunajskej pláži Lido pozitívne stanovisko a niekoľko pripomienok. Podľa Martina Mišíka, jedného z autorov návrhu, ide o relevantné pripomienky, ktoré "neodkláňajú ideu od pôvodného zámeru".



Ďalšou fázou bude príprava a realizácia zmeny územného plánu. "Na to, aby sa mohol urobiť ďalší krok, musí niekto, a to musí byť primátor, iniciovať zmenu územného plánu," vysvetlil prezident Asociácie bratislavských vodáckych klubov (ABVK) Vladimír Mišík.



Súčasná dokumentácia je podľa neho pre zmenu územného plánu dostatočná, netreba čakať na zapracovanie pripomienok. Primátor im však povedal, že do volieb to už nestihne.



Na otázku, kedy by mohli Bratislavčania začať pláž využívať, Martin Mišík odpovedal: "Keď je politická vôľa, dá sa to stihnúť za dva roky." Realizácia podľa neho nie je finančne náročná, vybudovanie pláže bez zázemia by stálo 400.000 eur. Celý zámer, aj s obnovou Ovsištského ramena, by si vyžiadal investíciu vo výške 2 milióny eur.



Prispieť by mohli aj developeri projektu Nové Lido. "J&T za hrádzou požaduje zmenu územného plánu tak, aby mohli zahustiť to, čo tam momentálne územný plán predpisuje," vysvetľuje Martin Mišík. "Ako kompenzačné opatrenie takéhoto zahustenia by mohol developer vybudovať mestskú pláž," tvrdí.