Verejnosti začal slúžiť štrnásťkilometrový úsek Vážskej cyklotrasy

Horná Streda 25. mája (TASR) – Milovníkom cyklistiky, ale i bežcom, kolobežkárom či korčuliarom slúži od piatka takmer 14-kilometrový úsek cyklotrasy z Hornej Stredy do Nového Mesta nad Váhom. Je prvým otvoreným úsekom takmer 100-kilometrovej Vážskej cyklotrasy spájajúcej Trnavský a Žilinský samosprávny kraj popri Váhu cez Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).



Ako informovala hovorkyňa TSK Veronika Rezáková, kraj investoval do výstavby prvého úseku cyklotrasy 3,7 milióna eur. Spoločnosť Strabag začala s výstavbou v novembri minulého roku, ukončili ju v máji.



Prvý z ôsmich úsekov Vážskej cyklotrasy spája katastrálne územia štyroch obcí (Horná Streda, Brunovce, Potvorice, Považany) s Novým Mestom nad Váhom. Súčasťou úseku sú dve zastrešené odpočívacie plochy, cyklotrasa je úplne odčlenená od automobilovej dopravy a má špeciálny povrch vhodný aj pre korčuliarov. Na trase a v jej blízkom okolí sídli približne 20 regionálnych zamestnávateľov, firiem a spoločností.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sa momentálne pracuje na ďalšom úseku cyklotrasy medzi Púchovom a Kúpeľmi Nimnica, ktorý by mal byť dokončený v tomto roku. Pripravuje sa tiež výstavba ďalších úsekov medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom a Považskou Bystricou a hranicou Žilinského samosprávneho kraja, na ktoré sú už vydané územné rozhodnutia. „Pevne verím, že v tomto volebnom období sa nám podarí dokončiť celú 100-kilometrovú Vážku cyklotrasu,“ doplnil Baška.



Názov Vážska cyklotrasa je zatiaľ pracovný, o oficiálnom názve rozhodne hlasovaním verejnosť. Hlasovať možno až do 15. júna 2018 na webovom sídle kraja www.cyklotrasytsk.sk, hlasujúci si môžu vybrať z troch návrhov - Cyklotrasa Matúša Čáka Trenčianskeho, Považská cyklotrasa Matúša Čáka a Vážska cyklomagistrála.