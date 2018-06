Vernárske folklórne slávnosti prezentujú Spiš, Horehronie aj Gemer

Večerným ťahákom je Folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice. Program vyvrcholí ľudovou veselicou v podaní Ľudovej hudby Pokošovci.

Vernár 16. júna (TASR) – Prehliadku ľudových súborov, poplenérovú výstavu aj ukážky remeselníkov ponúka 11. ročník Vernárskych folklórnych slávností, ktoré sa začali v sobotu popoludní na amfiteátri vo Vernári. Podujatie otvoril starosta Vladimír Ondruš. Podľa jeho slov obec Vernár patrí administratívne k Spišu a do Popradského okresu, ale svojím folklórom prináleží do Horehronia.



„Festival sa tohto roku nesie v znamení zápisu horehronského viachlasného spevu do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Vždy sa snažíme pozvať súbory z regiónov Horehronia, Spiša aj Gemera a tejto myšlienke sme ostali verní aj teraz,“ uviedol Ondruš.



Slávnostný program otvorili svojím pásmom deti z materskej školy z Vernára. Predstavili sa tiež dospelí z Folklórnej skupiny Vernár, ktorá má v obci 66-ročnú tradíciu. Aktívne v nej v súčasnosti pôsobí 12 – 15 chlapov a zhruba rovnaký počet žien. Starosta pochválil mladých, že sa tiež zaujímajú o folklór a postupne nahrádzajú najstarších členov skupiny.



V programe sa ďalej predstavila Ľudová hudba Martinky Bobáňovej z Terchovej. Gemer reprezentuje Folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Spišský región má zástupcov v Ženskej folklórnej speváckej skupine Jaščurečky a tiež v sestrách Uhlárových zo Žakoviec, ktoré reprezentujú aj rusínsky folklór. Horehronie pripomenú Folklórny súbor Šumiačan, Horehronskí chlopi a mladá speváčka Rebeka Handulová z Telgártu s otcom Jánom, ktorý ju sprevádza na heligónke.



Večerným ťahákom je Folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice. Program vyvrcholí ľudovou veselicou v podaní Ľudovej hudby Pokošovci. Slávnosti moderuje Ján Jankov Šefraník.



Ondruš doplnil, že pre návštevníkov pripravili aj sprievodné akcie. V priestoroch základnej školy sprístupnili retro výstavu Z kabinetu školy. Je tu tiež výstava mincí a bankoviek. Poľovnícke združenie Javor Vernár prezentuje poľovnícke trofeje. Vo Vernári sú od začiatku týždňa na plenéri štyri výtvarníčky z Ruska a Ukrajiny, ktoré vystavili diela inšpirované týmto regiónom.



„Náš festival má rodinný charakter. Na folklórne slávnosti sa ako vždy prišlo pozrieť mnoho našich rodákov, ktorí žijú od Bratislavy až po Čiernu nad Tisou a roztratení sú aj po svete. Prišli domov, postretajú tu priateľov a spolužiakov. Pre hostí sme prichystali domáce špeciality ako guľáš, pirohy a langoše,“ poznamenal starosta.