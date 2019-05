Vernisáž Držme spolu o pacientoch v bdelej kóme sa presúva do Serede

Cieľom výstavy a vernisáže, ktorá prichádza z Čiech, je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov s diagnózou vigílna (bdelá) kóma.

Sereď 24. mája (TASR) – Putovná výstava spojená s charitatívnou vernisážou "Držme spolu" sa v závere mája presunie do Serede. TASR o tom informovala vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi Mária Diková.



Cieľom výstavy a vernisáže, ktorá prichádza z Čiech, je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov s diagnózou vigílna (bdelá) kóma a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím. "Medzi ďalšie ciele patrí aj prispievanie k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie vzájomne komunitných vzťahov," uviedla Diková.



Táto diagnóza ovplyvňuje nielen pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná. Z mnohých dôvodov sa pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu. "Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje na to, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť. Cieľom výstavy je aj upozorniť na zle fungujúci sociálny a zdravotný systém a pripomenúť všetkým politikom, že osudy ľudí sú práve v ich rukách," doplnila pracovníčka múzea.



Vystavované fotografie vytvárali sociálni dokumentaristi, v Českej republike Jindřich Štreit a na Slovensku Peter Lančarič. Autori nimi ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Nefotografujú skutočnosť zvonka, ale zvnútra. Vystavené fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka.



Oficiálne otvorenie putovnej charitatívnej vernisáže po Slovensku sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade. V bastióne seredského kaštieľa sa vernisáž uskutoční 31. mája o 17.00 h. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená do 23. júna. Organizátorom vernisáže je Občianske združenie Pomocná ruka nádeje s podporou mesta Sereď. Výťažok z výstavy bude verejne prerozdelený pacientom v bdelej kóme na Slovensku.