Vežu Kostola sv. Egídia sprístupnia verejnosti

Poprad 18. apríla (TASR) – Najväčšiemu mestu pod Tatrami doposiaľ chýbala vyhliadka, odkiaľ by bolo vidieť na okolie, to sa však od mája tohto roku zmení. Popradská radnica totiž sprístupní vežu Kostola sv. Egídia na tamojšom námestí. Riaditeľka Mestskej informačnej kancelárie v Poprade Lucia Pitoňáková pre TASR uviedla, že za iniciatívou stojí mesto spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.



„Spoločne sme poskytli finančnú podporu, aby rímskokatolícka cirkev zabezpečila vypratanie vnútorných priestorov veže, základnú rekonštrukciu schodiska, elektroinštalácie a osvetlenia a doplnenie zábradlí. Následne sa doplnili protipožiarne ochranné opatrenia a my sme navrhli technicko-organizačné zabezpečenie prístupu do veže, režim výstupov, ako aj bezpečnostné požiadavky a obmedzenia pre záujemcov," priblížila proces Pitoňáková.



Počas slávnostného otvorenia 5. mája bude výstup na vežu bezplatný, mesto uspokojí aj všetkých záujemcov, ktorí sa v deň otvorenia z kapacitných dôvodov do hore nedostanú. Môžu sa zapísať na iný plánovaný výstup, ktorý sa zrealizuje v priebehu nasledujúcich dní. „Následne budú môcť návštevníci vystúpiť na vežu v rámci obľúbenej prehliadky námestia a výkladu v kostole sv. Egídia, ktorú ponúkame denne počas pracovného týždňa o 15. hodine. Cena prehliadky je tri eurá na osobu," doplnila Pitoňáková a zároveň upozornila, že nie je problém si zarezervovať túto službu aj inokedy, avšak s dostatočným predstihom. V letných mesiacoch budú pravidelné prehliadky aj počas víkendov a nie sú vylúčené ani pravidelné prehliadky v dopoludňajších hodinách cez týždeň.



Samotný výstup na vežu má pre záujemcov pomerne vysoké bezpečnostné nároky, môže ho absolvovať iba návštevník s dostatočnou kondíciou, ktorý netrpí závratmi z výšky, či úzkostnými stavmi zo stiesnených priestorov. Podmienkou je tiež vhodné oblečenie, predovšetkým bezpečná obuv. Deti môžu výstup absolvovať až od veku 12 rokov, a to len v sprievode dospelej osoby.



„Záujemcovia sa budú môcť potešiť výhľadom z ochodze veže umiestnenej 26 metrov nad zemou, pričom samotná veža má celkovú výšku viac ako 36 metrov. Predtým sa však treba popasovať s 90 strmými schodmi. Panoráma však stojí za to, z veže uvidia unikátne výhľady do širokého okolia, či už na Vysoké a Nízke Tatry, alebo aj smerom na Slovenský raj. Niet divu, že podobné kostolné veže mali aj funkciu strážnych veži. Či už na sledovanie nepriateľských vojsk, prípadne na varovanie pred požiarom," vysvetľuje Pitoňáková. Na medziposchodiach bude osadená výstava o meste a samotných mestských častiach, vznikne tam tiež priestor na výklad o samotnej veži.



Kostol sv. Egídia a s ním súvisiaca aj zvonica sa datujú do druhej polovice 13. storočia. Údaj o vybudovaní kostola a veže však nie je presne známy. V druhej polovici 14. storočia došlo k významným stavebným úpravám tejto dominanty a pravdepodobne aj veže. Veža bola kvôli požiaru postavená takmer nanovo v roku 1663. Ochodzu na veži dobudovali v roku 1696. Samotný Poprad a spolu s ním aj kostol sv. Egídia s vežou postihli viaceré požiare, pričom najhorší bol ten z roku 1708, kedy zhorelo takmer celé mesto a spolu s ním aj vzácne historické dokumenty. „V podveží kostola je odkrytá unikátna nástenná maľba - kompozícia Ukrižovania, spojená s motívom Arma Christi – „zbraní Krista". Na samotnej veži je umiestnená zvonkohra, ktorá hrá vždy päť minút pred celou hodinou. Témy melódií sa menia podľa ročných období," doplnila Pitoňáková.



Pre región Spiša sú typické aj renesančné zvonice, ktoré sa nachádzajú často v bezprostrednej blízkosti kostola. Takéto sú napr. v Poprade, Spišskej Sobote, Matejovciach, Kežmarku či Spišskej Belej - Strážkach. „Veľa turistov sa pýta práve na tieto zvonice, ktoré boli stavané predovšetkým od konca 16. storočia, aj z dôvodu umiestnenia nových veľkých zvonov. Ich zvonenie sa ozývalo naozaj do širokého okolia. Samotné kostolné veže sú síce pomerne vysoké, no zároveň úzke a veľké zvony by sa do nich nedali tak ľahko nainštalovať. Zabrať by dostala aj samotná statika. Aj to je jeden z dôvodov, prečo vznikli pri kostoloch spomínané zvonice postavené v renesančnom štýle," uzatvára Pitoňáková.