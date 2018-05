ODSTÁVKA PRÚDU: Pripravte sa na ňu v okrese Ružomberok aj B. Bystrica

Dôvodom sú revízie elektrických zariadení.

Ružomberok 14. mája (TASR) - Viaceré obce Ružomberského okresu čakajú v týchto dňoch výraznejšie odstávky elektriny. Dôvodom sú lezecké kontroly na vedeniach vysokého napätia. TASR informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



Prvá rozsiahlejšia odstávka elektriny je naplánovaná na stredu 16. mája od 8. do 16. h. Pocíti ju zhruba 800 odberných miest v Lúčkach a Kalamenoch. "O deň neskôr zostane bez elektriny v rovnakom čase približne 500 odberateľov najmä z Ivachnovej, Bešeňovej a Turíka," uviedol hovorca SSD s tým, že odstávka sa okrajovo dotkne aj niekoľkých odberateľov v Liptovskej Teplej a Liptovskom Michale.



Najväčšiu odstávku naplánovali energetici na utorok 22. mája. "V čase od 8. do 14. h si bude musieť bez elektriny poradiť tisíc odberateľov v Lúčkach, Kalamenoch a Liptovskej Teplej," povedal Gejdoš. Dodal, že v poslednej uvedenej obci bude odstávka aj na ďalší deň, ale pocíti ju už len pár obyvateľov.



Revízie budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. Keďže ide o prácu na vedeniach, v ktorých je napätie 22.000 voltov, stav bezprúdia je nevyhnutný. "Ak sa počas plánovaných aktivít nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci SSD urobia všetko pre to, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr. Dotknutých odberateľov však žiadame o trpezlivosť a náležitú prípravu," uzavrel Gejdoš.



B. Bystrica: Obyvatelia blízkych obcí Tajov, Riečka a Králiky budú bez prúdu Obyvateľov obcí Tajov, Riečka a Králiky v Banskobystrickom okrese čaká vo štvrtok (17.5.) veľká odstávka elektriny. Potrvá od 7.00 do 17.00 h a pocíti ju približne 1300 odberných miest. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Gejdoš, hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD), Žilina.



"Dôvodom je plánované vypilovanie a orezávanie drevín a porastov v ochrannom pásme vedenia vysokého napätia. Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ktorým je SSD, zrealizuje piliarske práce externý dodávateľ," uviedol Gejdoš.



Energetici takto zvýšia bezpečnosť dodávky elektriny a znížia riziko porúch spôsobených kontaktom stromov alebo konárov s vodičmi. Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia pracovníkov, ktorí sa budú pohybovať s potrebnou výbavou a mechanizmami v blízkosti vedenia, je nevyhnutné na niekoľko hodín vypnúť prúd.



"Ak sa počas plánovaných prác nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci SSD urobia všetko preto, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr. Dotknutých odberateľov však žiadame o trpezlivosť a náležitú prípravu," dodal Gejdoš.



Zoznam konkrétnych adries zasiahnutých odstávkami možno nájsť na www.ssd.sk v časti Plánované odstávky alebo na úradných tabuliach či internetových stránkach obcí.