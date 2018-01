Viaceré skibusy na Liptove vyrážajú skôr, trasy sú dlhšie,nechýba wifi

Skibusy budú jazdiť celú hlavnú sezónu a potom menej frekventovane aj počas jarnej lyžovačky.

Liptovský Mikuláš 8. januára (TASR) – Lyžiari a dovolenkári na Liptove majú od Vianoc možnosť vyviezť sa na svahy bezplatnou skibusovou prepravou nielen z jednotlivých častí Demänovskej Doliny, ale napríklad aj z Liptovského Mikuláša, Liptovského Jána či Ružomberka. V novej sezóne čaká návštevníkov liptovských stredísk viacero zmien týkajúcich sa jednotlivých skibusových trás a liniek. TASR informovala manažérka pre komunikáciu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



Predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč vysvetlil, že skibusy budú jazdiť celú hlavnú sezónu a potom menej frekventovane aj počas jarnej lyžovačky. Ranné spoje modrej linky z Tatralandie boli túto sezónu posunuté tak, aby sa lyžiari dostali skôr na svah. Červená linka jazdiaca z Liptovského Mikuláša, cez Demänovú, vyráža taktiež skôr. "Novinkou je obedný spoj modrej linky z Jasnej, cez železničnú stanicu v Liptovskom Mikuláši, ktorý navyše cez víkendy, sviatky a jarné prázdniny Žilinského samosprávneho kraja, zachádza až na sídlisko Podbreziny," spresnila Šarafínová. Červená linka s prvým ranným a posledným popoludňajším spojom zachádza až do mestskej časti Palúdzka. Skorší odchod má aj skibus z Lúčok, cez Bešeňovú, do strediska Jasná. Podľa Šarafínovej pribudli vo vybraných skibusoch hlásiče zastávok v slovenskom aj anglickom jazyku a bezplatné wifi pripojenie.



Skibusy jazdia od ranných hodín až do večera. Ako ozrejmila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková, bezplatnú dopravu v regióne môžu využívať lyžiari s kartou Liptov Region Card a platným skipasom.



Aktuálne informácie o bezplatnej skibusovej premávke na Liptove nájdu záujemcovia na stránke regiónu www.visitliptov.sk. Grafikony sú tiež dostupné v ubytovacích zariadeniach, ako aj v infocentrách a na webových stránkach jednotlivých atrakcií a miest, kde bezplatné skibusy jazdia.