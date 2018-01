VIDEO: HĽADAJÚ VANDALA: Vykopol sklenené dvere autobusu

Pristúpil k zatvárajúcim sa dverám vozidla a po tom, ako sa dal autobus č. 93 do pohybu, do nich kopol.

Bratislava 19. januára (TASR) - Polícia pátra po doposiaľ neznámom páchateľovi, ktorý v Bratislave rozbil dvere autobusu MHD. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



Neznámy páchateľ ešte 15. novembra 2017 okolo 12.55 h na autobusovej zastávke Železničná stanica Petržalka v Bratislave poškodil sklo na dverách autobusu MHD, linky 93. "Pristúpil k zatvárajúcim sa dverám vozidla a po tom, ako sa dal autobus do pohybu, do týchto kopol a rozbil ich," spresnila Slamková. Svojím konaním tak spôsobil škodu vo výške 450 eur. Po neznámom páchateľovi policajti v súčasnosti intenzívne pátrajú.







Verejnosť v súvislosti s objasňovaním tohto trestného činu preto žiadajú o pomoc pri stotožnení neznámeho páchateľa, ktorého zachytila kamera. Akékoľvek informácie ktoré by polícii pomohli stotožniť osobu na záberoch, môžu ľudia oznámiť na bezplatné číslo polície 158, prípadne na číslo 09610 35 864. Taktiež aj osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.