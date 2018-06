VIDEO: Dobrovoľníci zachraňujú historický kamenný most v Hnúšti-Maši

Podľa slov Romana Lebedu z Hornej Rimavy je most najstarším preklenutím rieky Rimava na jej celom 88-kilometrovom toku. Kamenný most v Hnúšti sa nachádza v miestnej časti Maša a ľudovo je nazývaný, podobne ako aj iné klenbové mosty v regióne, tureckým. Pochádza však zrejme z mladšieho obdobia, keďže na mape z prvého uhorského vojenského prieskumu, ktorý vykonávali v rokoch 1763 – 1787, ešte nie je zaznačený. V Hnúšti 6. júna 2018. Foto: TASR/Branislav Caban

Hnúšťa 6. júna (TASR) – Záchrana historického kamenného mosta je cieľom rekonštrukčných prác, ktoré v týchto dňoch v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota realizujú dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Horná Rimava a členovia OZ Castrum Ghymes. Podľa slov Romana Lebedu z Hornej Rimavy je most najstarším preklenutím rieky Rimava na jej celom 88-kilometrovom toku.priblížil Lebeda s tým, že všetky činnosti rozvrhli do troch etáp.dodal Lebeda.Financovanie zabezpečuje Horná Rimava z vlastných zdrojov.“ konkretizoval Lebeda, podľa ktorého majú doteraz 1850 eur, ktoré postačujú na prvú etapu.Podľa slov Petra Ládera, murára z OZ Castrum Ghymes, ktorý sa špecializuje na konzervácie torzálnej architektúry, bol most už v havarijnom stave.podotkol.Rekonštrukciu mosta umožnil súhlas Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Ten vlastní parcelu, na ktorej leží.uviedol pre TASR hovorca SVP Pavel Machava.Kamenný most v Hnúšti sa nachádza v miestnej časti Maša a ľudovo je nazývaný, podobne ako aj iné klenbové mosty v regióne, tureckým. Pochádza však zrejme z mladšieho obdobia, keďže na mape z prvého uhorského vojenského prieskumu, ktorý vykonávali v rokoch 1763 – 1787, ešte nie je zaznačený.V ďalšom vymeriavaní, ktoré prebiehalo v rokoch 1806-1869, je už na mapách jasne viditeľný. Preto je pravdepodobné, že bol postavený až po roku 1780 v súvislosti so začiatkom banskej činnosti na úpätí neďalekého vrchu Ostrá, keďže vyťaženú rudu bolo treba prepraviť do hámrov, ktoré vznikli koncom 18. storočia v Maši na opačnej strane rieky.