VIDEO: Chátrajúci hotel Kyjev sa zmenil na umelecké dielo

Bratislava 29. júna (TASR) – Ôsmy ročník Bratislava Street Art Festivalu (BSAF) hostí umelcov nielen z Talianska či Poľska. Do festivalu sa zapojil aj slovenský fotograf Lousy Auber, ktorý sa rozhodol oživiť jednu zo stien roky zatvoreného hotela Kyjev. Vďaka jeho nápadu sa zmenila fasáda hotela na jedno z najväčších umeleckých diel v histórii Slovenska.



"Bratislava má pomerne veľa takýchto šedých zón, kde sú rôzne fasády alebo bočné steny domov, ktoré sa dajú využiť na takúto výtvarnú realizáciu," uviedol počas tlačovej besedy organizátor BSAF Tomáš Lukačka.



Na realizáciu projektu Hotel Kyjev Deconstructed museli organizátori čakať tri roky, počas ktorých riešili nielen technické, ale i administratívne problémy. "Posledný polrok sme intenzívne spolupracovali s Lousym, aby sme vymysleli niečo, čo nebude rušivé, ale čo by pôvodný projekt oživilo," povedal Lukačka.



Na vzniku umeleckého diela sa podieľalo 17 horolezcov, ktorí počas šiestich hodín vytvorili na stene hotela pomocou sprejov obrovský čierno-biely obrazec. "Chceli sme sa tomu venovať so všetkým rešpektom. Tak sme si povedali, že budeme budovu reinterpretovať," prezradil fotograf Auber, podľa ktorého dielo nenarúša pôvodnú architektúru autora. V budúcnosti sa podoba umeleckého diela pravdepodobne zmení s prichádzajúcou rekonštrukciou celého hotela, ktorý už rokmi chátra.



V rámci festivalu vznikajú na Kamennom námestí aj iné umelecké diela, ako napríklad stena na Dunajskej ulici, ktorá je dielom talianskeho umelca s menom Millo. "Na Rajskej máme ďalšiu stenu, tam pracuje poľský umelec Tank Petrol," informoval Lukačka.



Počas festivalu sú otvorené aj sprievodné podujatia, na Kamennom námestí sa napríklad predstavia zástupcovia alternatívnej hudobnej scény. Festival pouličného umenia vyvrcholí v sobotu (30.6.).



Po tomto ročníku by malo byť na Kamennom námestí celkovo sedem výtvarných diel, ktoré sú podľa Lukačku niekoľkoročnou snahou streetart festivalu. "Celé tie tri roky máme jeden cieľ. Vytvoriť streetart galériu, galériu pouličného umenia," informoval Lukačka.