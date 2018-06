VIDEO: Počas Lenartovského rebriňáka pokrstili dve mapy regiónu

Výťažok z charitatívnej tomboly, do ktorej mohli prispieť účastníci podujatia, bude venovaný dvom chlapcom z Gerlachova, ktorí majú podľa Dudru so svojou mamou veľmi ťažký život.



Lenartov 23. júna (TASR) – Dve turistické mapy pokrstili v sobotu nad obcou Lenartov v Bardejovskom okrese. Občianske združenie (OZ) Kráľova studňa a Miestna akčná skupina Horná Topľa pripravili pre turistov, cykloturistov a milovníkov folklóru siedmy ročník Lenartovského rebriňáka.



"Turisti mali možnosť dnes prejsť dvoma poľskými obcami, Dubne a Wojkova, kde si mohli pozrieť drevené kostolíky a následne prišli sem na Kráľovú studňu, kde už prebieha kultúrny program," uviedol pre TASR predseda OZ Kráľova studňa Marián Dudra.



Súčasťou programu bol i krst turistickej mapy Čergova a ručne maľovanej cyklomapy horný Šariš – Bardejov deťom. Krstnými otcami sa stali predseda regionálnej rady Klubu slovenských turistov Prešov Juraj Fiľakovský a dlhoročný turista a značkár z Bardejova Ladislav Bílek.



"Vzhľadom na to, že som jeden z prispievajúcich turistov, ktorí dávajú podklady do kartografického ústavu, myslím si, že mapa je základný dokument pre turistu. Vie sa podľa nej pohybovať, má tam všetky údaje. Vie, kde sa nachádzajú studničky, chaty a ako vedú chodníky," povedal krstný otec cyklomapy Fiľakovský.



Kráľova studňa, ktorá leží v slovensko-poľskom pohraničí, je známa tým, že sa tam v roku 1471 stretli vtedajší uhorský kráľ Matej Korvín s poľským kráľom Kažimírom IV. Jagellonskym a jeho synom, svätým Kažimírom.



"Viedla tadiaľ aj obchodná cesta a bol tu aj hostinec a studňa, takže to tu zrejme bolo osídlené pred mnohými rokmi. Pred deviatimi rokmi sme to objavili a postupne tu vybudovali turistickú výhľadňu a turistickú útulňu. Pravidelne organizujeme každoročne či už Lenartovský rebriňák, beh do kopca na Kráľovu studňu v zime a zimný prechod okolo Kráľovej studne," dodal Dudra s tým, že ju navštevujú nielen turisti zo Slovenska a Poľska, ale i zo vzdialenejších krajín.



Výťažok z charitatívnej tomboly, do ktorej mohli prispieť účastníci podujatia, bude venovaný dvom chlapcom z Gerlachova, ktorí majú podľa Dudru so svojou mamou veľmi ťažký život.