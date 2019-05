VIDEO: Rušňoparáda láka Strieborným šípom či autom na koľajniciach

Magnetom pre záujemcov je auto známej značky prerobené na jazdu po koľajniciach nazvané Porchelíno, na ktorom sa môžu povoziť.

Košice 4. mája (TASR) – Unikátny motorový vozeň Strieborný šíp, auto Porschelíno jazdiace po koľajniciach či parný rušeň Albatros patria k atrakciám víkendovej (4. - 5. 5.) Rušňoparády v košickom rušňovom depe. Dvojdňové podujatie, ktoré má už svoj 19. ročník, je najväčšou prezentáciou historických i súčasných železničných vozidiel na Slovensku.



Okrem prehliadky železničnej techniky akcia ponúka aj pestrý rodinný program. Vlani prilákala 15.000 ľudí, tento rok ju poznačilo nepriaznivé upršané počasie.



"Rušňoparáda je tradičná akcia, ktorú robíme vždy okolo prelomu apríla a mája, a je to naozaj možnosť pre všetkých pozrieť si ukážky veľmi zaujímavej starej techniky, ale aj to moderné a nové, čo máme v našom vozovom parku. Je tu program pre deti aj starších, čiže každý, kto má pozitívny vzťah k železnici, je tu vítaný a môže sa zabávať celý deň," uviedol pre novinárov generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký.







Magnetom pre záujemcov je auto známej značky prerobené na jazdu po koľajniciach nazvané Porchelíno, na ktorom sa môžu povoziť. Rýchlikový motorový vozeň radu M 260.0 s názvom Strieborný šíp bol vyrobený v jedinom kuse na prelome rokov 1938 a 1939. Mal byť ľudovejšou verziou Slovenskej strely, druhá svetová vojna však projekt zastavila. Dnes je zreštaurovaný a využívaný na historické jazdy, na Rušňoparáde má svoju premiéru.



Na podujatí nechýba nostalgický vlak so salónnym vozňom z Maďarska, starobylé parné rušne či historická drezina Škoda 1202. Pripravené sú ukážky zbrojenia rušňa vodou a uhlím, práce kuriča a ďalšie interaktívne prehliadky. Modelárske vozne ponúkajú minisvet železničných tratí a vlakov.



Na Točňoparáde sa predstavujú najkrajšie nostalgické aj moderné rušne a vozne. Návštevníci si môžu prezrieť aj moderný IC vlak Macejko v "hokejovom šate" pri príležitosti nadchádzajúceho svetového šampionátu. Súčasťou programu je aj prelet historických lietadiel.



Rodinné podujatie pripravila ZSSK v spolupráci s Podvihorlatským železničným spolkom a krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus.