VIDEO: SMRTIACE PRETEKY: Poliak zabil na Orave otca rodiny

Dolný Kubín 1. október (Teraz.sk/PZ SR) - V nedeľu (30. 9.) na obed sa v okrese Dolný Kubín pretekali Poliaci na luxusných vozidlách Porsche, Ferrari a Mercedes. Vo vysokej rýchlosti a cez plnú čiaru nezvládli predbiehací manéver. Vodič Mercedesu sa stihol zaradiť, vodič Ferrari pribrzdil, na čo do neho vzápätí narazil vodič Porsche, ktorý sa čelne zrazil so slovenským vodičom Škody Fabie.



Otec, ktorý cestoval so svojou rodinou, zahynul. Polícia SR podľa vyjadrenia na sociálnej sieti bude postupovať nekompromisne. Zatiaľ bol spracovaný návrh na väzbu pre vodiča Porsche.