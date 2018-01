VIDEO Z NEHODY: Takto zramoval kamión autá v Žiline

Pri hrozivo vyzerajúcej nehode sa tri osoby ľahko zranili.

Bratislava 25. januára (Teraz.sk/TASR) - Polícia zverejnila na sociálnej sieti zábery z nehody kamióna v Žiline, ktorý včera (24.1.) vrazil do niekoľkých áut.



"Nehodu zavinil 52-ročný vodič kamióna," informujú policajti s tým, že tri osoby utrpeli ľahké zranenia.



Pozrite ako vletel kamión do áut:







Osem hasičov zasahovalo v stredu (24.1.) pri nehode troch kamiónov, dodávky a troch osobných áut na Košickej ulici v Žiline, pri ktorej utrpeli zranenie tri osoby. TASR o tom informoval Marek Panák z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline.



Doplnil, že po príchode hasičov na miesto nehody už bola jedna zranená osoba v opatere zdravotníkov a vodič jedného z kamiónov uviaznutý v kabíne ťahača. "Zasahujúci hasiči vyslobodili zakliesnenú osobu, zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel Zdravotnej záchrannej služby. Vyhradili miesto nehody, havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru a po zdokumentovaní nehody políciou ich pomohli odtiahnuť na priľahlé parkovisko," dodal Panák.