Vietor poškodil porasty aj v lesoch mesta Spišská Belá

Lesné porasty vietor poškodil plošne, ale na viacerých miestach sú aj jednotlivo vyvrátené a polámané stromy.

Spišská Belá 8. novembra (TASR) - Víchrica, ktorá zasiahla tatranský a podtatranský región v závere októbra, napáchala škody aj v lesoch mesta Spišská Belá. "Vietor poškodil zvyšné lesné porasty. Najviac stromov vyvrátil a polámal v Ždiari – v lokalite Pomfy smerom k penziónu Tatra – odhadom asi 2000 kubických metrov drevnej hmoty a v lokalite Babia dolina smerom do Kurej doliny – ďalších približne 500 kubických metrov dreva," informoval riaditeľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., František Pisarčík.



Lesné porasty vietor podľa neho poškodil plošne, ale na viacerých miestach sú aj jednotlivo vyvrátené a polámané stromy. Hlavnou úlohou pracovníkov mestských lesov bude podľa Pisarčíka túto kalamitu spracovať včas, podľa zákonnej lehoty do šiestich mesiacov. "Chceme hlavne spracovať kalamitu v smrekových porastoch do začiatku jarného vyrojenia podkôrneho hmyzu – lykožrúta, aby sa zabránilo poškodeniu ostávajúcich lesných porastov," uzavrel riaditeľ belianskych mestských lesov.



Poslednému náporu vetra pritom podľa odhadov neodolalo ďalších 7500 stromov na území v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku. Najviac postihnuté boli pritom lokality na Orave a v Podspádoch.