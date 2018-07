Vila Flóra ponúka návštevníkom výstavu J. Česlu Tajomné savany africké

Jozef Česla - fotograf, lektor, ale tiež predseda slovenských ako aj medzinárodných fotografických súťaží, sa venuje voľnej a reklamnej fotografii.

Vysoké Tatry 23. júla (TASR) – Výstavná sieň vo Vile Flóra v Starom Smokovci ponúka návštevníkom počas leta výstavu Jozefa Česlu – Tajomné savany africké. Kurátorka expozície Anna Ondrušeková informovala, že tento fotograf predstavuje vo Vysokých Tatrách 20 veľkorozmerných fotografií afrických zvierat nafotených počas mesačného pobytu v africkej Keni, na ktorom sa zúčastnil v roku 2010.



„Jozef Česla - fotograf, lektor, ale tiež predseda slovenských ako aj medzinárodných fotografických súťaží, sa venuje voľnej a reklamnej fotografii. Z tohto afrického dobrodružstva vznikol okrem 20.000 fotografií aj 12-minútový dokument, ktorého hlavnými hrdinami sú divoké africké zvieratá, a to nielen tzv. veľká päťka - lev, leopard, slon, byvol a nosorožec, ale tiež žirafy, krokodíly, hrochy, gepardy, hyeny, pštrosy i supy,“ upozornila Ondrušeková a dodala, že autor si zvolil čierno-biele prevedenie ako protipól tradičnej farebnosti Afriky.



Slovenského fotografa v národnej rezervácii Masai Mare najviac uchvátili divoké a pre nás exotické zvieratá, ktorých výber budú mať návštevníci možnosť vidieť počas letnej sezóny vo Vile Flóra. „Svoje africké dobrodružstvo absolvoval práve v letných mesiacoch, kedy je možné uvidieť jedinečné prírodné divadlo, a to najväčšiu migráciu kopytníkov na svete. Počas nej dochádza k ďalšiemu dramatickému predstaveniu, a to keď sa predátori snažia počas prechodu rieky Masai Mara uloviť nejakú korisť. Lov ponúka pre fotografa dych berúce situácie, ktoré mal práve Česla v Afrike možnosť zažiť, a tiež zachytiť svojím objektívom,“ dodáva kurátorka s tým, že z Kene si fotograf odniesol aj mnoho iných zážitkov. Užil si veľa prachu, horúceho počasia i neuveriteľných situácií.



Návštevníci majú možnosť výstavu vidieť vo Vysokých Tatrách do 9. septembra.