Pri obnove hradu nad obcou Vinné používajú dobový šliapací žeriav

Vinné 10. júla (TASR) – Pri obnove hradu nad obcou Vinné (okr. Michalovce) pomáha aj svojpomocne vyrobený drevený šliapací žeriav. Občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta, ktoré na rekonštrukcii pracuje od roku 2011, ho používa pri oprave múrov, priblížil pre TASR predseda správnej rady združenie Jaroslav Gorás.







"Najnovšou atrakciou je drevené štvormetrové koleso žeriavu, ktoré sa dáva do pohybu ľudskou silou, ľudskou chôdzou vo vnútri kolesa. Zostrojili sme si ho, tak ako mnoho vecí na tomto hrade, svojpomocne. Samozrejme, chcelo to dlhé obdobie štúdia a s prosbou o radu sme boli aj v Čechách za tesárskym majstrom. Inšpirovali sme sa aj dobovými nákresmi a existujúcimi funkčnými žeriavmi vo Francúzsku. Časť materiálu sme si vykresali priamo na hrade a niektoré časti sme doviezli z píly. Dá sa ním dvihnúť niekoľko sto kíl," opisuje vznik a funkciu repliky dobového stroja Gorás. Šliapací žeriav vznikol vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja a ministerstva kultúry.



Počas tohtoročnej sezóny združenie plánuje dokončiť severný štít múrov a keďže práce už postúpili do veľkej výšky a nárožné kamene vážia aj 200 kilogramov, šliapací žeriav bude aktívne využívaný. "Na hrade sa pracuje bez elektrickej energie a máme tu murársku, kamenársku, kováčsku, tesársku dielňu. Najnovším remeslom možno bude žeriavnik na šliapacom žeriave," uviedol Gorás. Práce na hrade tohto roku realizuje 50 ľudí zamestnaných v rámci projektu ministerstva kultúry a ministerstva práce zapojenia nezamestnaných do záchrany kultúrneho dedičstva. Podľa Gorásových slov je polovica z nich odborných a polovica pomocných pracovníkov.



Od roku 2011 združenie na Vinianskom hrade zachránilo najviac ohrozené časti, výpadky v hradobných múroch a renesančný palác. Zakrylo strechu, doplnilo vypadnuté klenby a položilo dlažbu v druhom nadzemnom podlaží. Zároveň pracovníci opravujú hradby po celom obvode hradu. O existencii západnej podľa Gorása minulý rok ešte nikto netušil.



"Vďaka záchranným prácam a záujmu zo strany médií návštevnosť na hrade každým rokom narastá. Za účelom priameho monitorovania počtu návštevníkov bude tohto roku na hrade s podporou Košického samosprávneho kraja inštalovaný sčítač pohybu návštevníkov. Zariadenie umožní monitorovať návštevy aj mimo hlavnej turistickej sezóny," uzavrel Gorás.