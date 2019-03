Visegrad Film Forum prináša vyrovnaný program zo sveta výroby filmu

Študentské projekty prídu do Bratislavy predstaviť samotní tvorcovia filmov a zástupcovia škôl.

Bratislava 19. marca (TASR) - Na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave sa v utorok začína Visegrad Film Forum 2019 - medzinárodné podujatie, ktoré ponúka viac ako len premietanie filmov. Počas piatich dní sa môžu diváci tešiť na bohatý audiovizuálny program, zložený z prednášok a premietaní s diskusiou siedmich renomovaných hostí. Súčasťou programu sú aj večerné parties, ktoré lákajú na širokú škálu hudobných žánrov a interpretov.



"Visegrad Film Forum tento rok prináša vyrovnaný program zo sveta výroby filmu. Nielen pre filmárov, ale pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem nahliadnuť do zákulisia filmu. V programe nájdu hostí, ktorí pracovali na významných filmoch v pozíciách režisérov, kameramanov, strihačov či architektov," hovorí riaditeľ festivalu Jakub Viktorín. Na aktuálny ročník podujatia prijali pozvanie Hanekeho dvorná strihačka Monika Williová, favorit áčkových festivalov Sergej Loznica, filmový architekt Cuarónovej Romy Eugenio Caballero, kameraman Phedon Papamichael, ktorý má na konte nomináciu na Oscara za film Nebraska a kameramanka dokumentu Citizenfour: Občan Snowden Kirsten Johnsonová a ďalší.



Študentské projekty prídu do Bratislavy predstaviť samotní tvorcovia filmov a zástupcovia škôl. "V diskusii po filmoch budú študenti komunikovať o filmoch samotných, ale aj o podmienkach a pomeroch, v akých filmy vznikali," uviedol pre TASR za organizátorov 8. ročníka podujatia Marek Suchitra. Stretnutia budúcich filmárov bude možné vidieť v blokoch: česká UTB Zlín a marocký Sahara Lab, poľská WRiTV Katowice a rumunská UNATC Bukurešť, maďarská SZFE Budapešť a ukrajinská KNUTCT Kyjev, domáca FTF VŠMU Bratislava a estónska BFM Tallin.



Visegrad Film Forum potrvá do 23. marca.