Jozef Viskupič sa stretol s primátormi a starostami Skalického okresu

Ako uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja, so starostami si zadefinovali niekoľko tém, ktorým by sa mal kraj prioritne venovať.

Skalica 12. januára (TASR) – Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič a jeho zástupcovia sa stretli s primátormi a starostami Skalického okresu. Na rokovaní sa snažili nájsť prioritné oblasti, ktoré budú spoločne riešiť.



Ako uviedol predseda TTSK, so starostami si zadefinovali niekoľko tém, ktorým by sa mal kraj prioritne venovať. „Vieme, že v Skalickom okrese je ešte desať obcí, ktoré nemajú vodovod ani odpad. Mnohí starostovia majú problém s čerpaním eurofondových projektov. Bavili sme sa o tom, že tieto zámery sú spolu s krajom voči štátu spoločné,“ povedal po stretnutí Viskupič. Niektoré problémy sa podľa jeho slov dajú riešiť v kratšom časovom horizonte, iné budú rozložené na dlhšie obdobie.



Ako poznamenal, s primátormi podnikli aj konkrétne kroky. Dohodli sa, že vznikne skupina s pracovným názvom M17. Pôjde o združenie všetkých 17 miest v kraji. „Budem sa snažiť presvedčiť aj primátorov v ďalších okresoch, aby podporili vznik tejto skupiny,“ doplnil predseda TTSK. Problémy, ktoré sa týkajú školskej agendy, domovov sociálnych služieb, infraštruktúry, ktoré má mesto iné ako obec, by primátori s krajom preberali v tejto pracovnej skupine, vysvetlil.



Čo sa týka obcí, podobný formát sa zatiaľ hľadá, keďže obcí je 234, kým miest je 17. Nie je záujem vytvárať veľké skupiny, kraj chce naopak stavať na flexibilite, schopnosti prinášať podnety a dokázať rýchlo reagovať, dodal Viskupič.



„V niektorých agendách sme našli spoločnú reč, v niektorých, ako domovy sociálnych služieb, školské zariadenia, otvorený úrad, transparentnosť, zdravotníctvo, budeme spoločnú reč ešte hľadať,“ doplnil.



Predseda TTSK prezradil, že kraj sa chystá nechať o časti rozpočtu rozhodovať samotných občanov v rámci tzv. participatívneho rozpočtu. Malo by to byť zhruba vo výške jedného eura na osobu. Peniaze z tohto rozpočtu by išli prioritne do sociálnych služieb, životného prostredia, zdravia a podobne.