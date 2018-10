Viskupič: Vítam rozhodnutie stiahnuť návrh o národnostných divadlách

Ministerstvo v dokumente konštatuje dlhodobé, výrazne poddimenzované financovanie kultúry na Slovensku zo strany štátu.

Trnava 22. októbra (TASR) – Šéf združenia predsedov vyšších územných celkov (VÚC) SK8 Jozef Viskupič víta rozhodnutie poslancov strany Most-Híd stiahnuť návrh, ktorým by národnostné divadlá a súbory prešli z krajov do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR).



Presunutie zriaďovateľskej pôsobnosti národnostných umeleckých súborov zo samosprávnych krajov na ministerstvo by podľa Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja, neznamenalo zintenzívnenie činnosti umeleckých telies, ako si to navrhovatelia predstavovali. Výrazne by narušilo aj systém financovania samotných VÚC. "Tento krok by bol nebezpečný precedens," konštatoval Viskupič.



Načasovanie tohto poslaneckého návrhu v období, keď MK SR pripravuje Stratégiu miestnej, regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR, bolo podľa predsedu SK8 rovnako nešťastné. Ministerstvo v dokumente konštatuje dlhodobé, výrazne poddimenzované financovanie kultúry na Slovensku zo strany štátu. "Preto ako predseda SK8 vítam, že predkladatelia akceptovali argumenty krajov, ktoré vyjadrili svoj negatívny postoj k návrhu na rokovaní združenia SK 8 v Trenčíne už 12. októbra 2018. Predsedovia sú však pripravení na rokovania o tom, ako národnostnej kultúre pomáhať a zabezpečiť rozvoj kultúrnych inštitúcií na národnostne zmiešanom území," dodal Viskupič.