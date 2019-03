Víťaz novinárskej fotografie T. Benedikovič má v Bratislave výstavu

Jedna stena je z protestov Za slušné Slovensko po Kuciakovej vražde, ako dôkaz, kam sa naša spoločnosť dostala od Nežnej revolúcie, uviedol pre TASR fotograf.

Bratislava 14. marca (TASR) – Tomáš Benedikovič, víťaz hlavnej ceny Grand Prix vo vlaňajšej súťaži Slovak Press Photo, má v centre Bratislavy výstavnú premiéru. V galérii Nadácie Slovak Press Photo v Zichyho paláci je autorský výber fotografií s dôrazom na aktuálne domáce politické dianie.



"Mám takmer 40 rokov a je to moja prvá výstava. Z toho vyplýva, že to ani nebola moja ambícia. Všetky zábery sú politické a spoločenské spravodajstvo pre noviny, fotografované na Slovensku v rokoch 2008 až 2018. Vybral som ich z archívu pre tento priestor a sú v tematických blokoch. Najviac je z Ficových vlád, niečo aj z Radičovej vlády. Jedna stena je z protestov Za slušné Slovensko po Kuciakovej vražde, ako dôkaz, kam sa naša spoločnosť dostala od Nežnej revolúcie," uviedol pre TASR fotograf.



Takmer 50 veľkých fotografií spestrujú dva súbory z kultúrneho diania. Jeden predstavuje hudobníka Mariána Vargu na festivale Pohoda, kde prakticky to bola jeho rozlúčka s verejnosťou. Druhá séria je zo skúšobného procesu baletu na hudbu Petra Breinera v Slovenskom národnom divadle.



Tomáš Benedikovič sa narodil v Bratislave (1980). Študoval na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (2000 – 2007). Od roku 2005 sa profesionálne venuje novinárskej fotografii. Začínal v tlačovej agentúre SITA, pôsobil v denníku SME (2010 – 2015), teraz je fotograf Denníka N. Získal viacero ocenení, medzi nimi uvedenú Grand Prix s fotografiou z občianskych protestov Za slušné Slovensko.



Výstava potrvá do 2. mája.