Víťazom 4. ročníka súťaže časopisov základných škôl sa stal Strapček

Poprad 26. septembra (TASR) – Víťazom štvrtého ročníka súťaže časopisov žiakov základných škôl (ZŠ) v Prešovskom a Košickom kraji Podtatranský školák sa stal časopis žiakov z Novej Ľubovne Strapček. Vlaňajší víťaz obstál aj tento rok v konkurencii 22 prihlásených novinárskych tímov. Za ním sa umiestnil Amosáčik zo ZŠ Komenského v Bardejove a trojicu najlepších dopĺňa Ratolesť zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.



„Mali sme tu časopisy, ktoré už boli v súťaži aj v predchádzajúcich ročníkoch. Sme veľmi radi, že tento rok sa zapojili aj dve nové školy napríklad z Popradu. Naším cieľom je, aby sa úroveň časopisov základných škôl zdvihla, aby sa žiaci zapájali aktívne do tejto činnosti a získali tak viac skúseností s písaným slovom,“ konštatovala Anna Balejová, riaditeľka Podtatranskej knižnice, ktorá súťaž organizuje vďaka grantu z Fondu na podporu umenia.



Predsedníčka poroty Veronika Fitzeková zdôraznila, že časopisy sú graficky a obsahovo veľmi vydarené a ich úroveň za posledné roky veľmi stúpla. „Už to nie je len o nejakých slohoch, výsledkoch súťaží, ale naozaj mapujú život na škole, robia ankety, rozhovory, reportáže a podobne,“ zhodnotila. Porota rozdávala body v šiestich kategóriách – titulná strana, obsah, kreativita, štylistika, fotografia a grafické spracovanie. „Práve grafika bola v niektorých prípadoch tou slabšou stránkou,“ dodala predsedníčka. Zároveň upozornila na nie veľmi vhodný výber textov a obrázkov stiahnutých z internetu, ktoré stále bývajú súčasťou niektorých školských časopisov.



„Strapček to nemal jednoduché, no podarilo sa mu obhájiť vlaňajšie víťazstvo. Teší ma, že v tej konkurencii časopisov aj z väčších miest, ako sú napríklad Košice, sa víťazom stal časopis z menšieho mestečka. Dokazuje to, že v tomto prípade nerozhoduje množstvo financií na vydávanie, ale to, akí sú žiaci zapálení a ako veľmi to chcú robiť,“ upozornila Fitzeková. Okrem prvých troch miest porota udelila aj špeciálne ocenenia. Skokanom roka sa stal časopis K30 z Košíc, strieborný Amosáčik získal cenu aj za najkrajšiu titulnú stranu. Ako nápad roka ocenila porota časopis Čordáčik z Košíc, ktorý k jednému svojmu vydaniu pripojil aj CD s rozprávkami, ktoré nahrali samotní žiaci.



„Deti by určite mali tvoriť školské časopisy, pretože je to príprava na život. Mali by si všímať veci, čo sa okolo nich dejú, aby sa naučili vytvoriť si na ne názor, aby sa naučili priniesť o niečom informáciu, zaujať postoj, stanovisko, aby sa naučili komunikovať s verejnosťou, učiteľmi i spolužiakmi,“ dodala Fitzeková.