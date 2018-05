Do ZŠ vo Veľkom Krtíši zapísali rodičia 132 detí, o 29 menej ako vlani

Vo Veľkom Krtíši sú aktuálne len tri mestské ZŠ, súkromné ani cirkevne v meste neevidujú. Mestské ZŠ aktuálne navštevuje 1298 detí.

Veľký Krtíš 9. mája (TASR) - Celkom 132 detí zapísali v uplynulých dňoch do 1. ročníka základných škôl (ZŠ) rodičia vo Veľkom Krtíši. Vybrať si mohli z troch mestských základných škôl. Pre porovnanie, vlani zápis absolvovalo celkom 161 detí.



"Rodičia zapísali 40 detí do I. ZŠ, 66 detí do II. ZŠ a 26 detí do III. ZŠ," spresnila pre TASR hovorkyňa Mestského úradu vo V. Krtíši Erika Grega.



Zápis sa pre školský rok 2018/19 týkal detí narodených od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012 a detí, ktoré mali odklad od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. "Pri zápise rodičia museli predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa," dodala hovorkyňa mesta.



Vo V. Krtíši sú aktuálne len tri mestské ZŠ, súkromné ani cirkevne v meste neevidujú. Mestské ZŠ aktuálne navštevuje 1298 detí.