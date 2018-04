Vláčik Záhoráčik opäť láka na výlety

Vláčik bude mať v Zohore prípoje do a z Bratislavy a opäť ponúkne i možnosť prepravy bicyklov.

Bratislava 26. apríla (TASR) – Počas blížiaceho sa víkendu začne svoju druhú sezónu turistický vláčik Záhoráčik. Od 28. apríla do 14. októbra 2018 bude počas voľných dní - víkendov a sviatkov spájať Záhorskú Ves s Plaveckým Podhradím. Vláčik bude mať v Zohore prípoje do a z Bratislavy a opäť ponúkne i možnosť prepravy bicyklov.



V prevádzkových dňoch bude premávať trikrát za deň. "Na trati platia cestovné preukazy Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), okrem poplatkov za prevoz bicyklov aj zľavová turistická karta Bratislava CARD City & Region," informovala vedúca masmediálneho oddelenia Úradu BSK Veronika Beňadiková. "Jednosmerný príplatok za bicykel je 1,50 eura, celodenný vyjde na 2,50 eura," dodala.



Víkendové spoje zo Zohora do Plaveckého Podhradia budú priamym pokračovaním osobných vlakov na trati Záhorská Ves – Zohor, kde je osobná doprava zabezpečená počas celého roka. "Osobná železničná doprava medzi Zohorom a Plaveckým Podhradím bola v roku 2003 zastavená, no už druhý rok po sebe sa obnovuje vo forme sezónnej prevádzky," pripomenul hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



Podľa štatistických podkladov bolo v prvej sezóne - v roku 2017 celkovo vypravených 242 vlakov. Počas 52 prevádzkových dní prepravili 8094 osôb a 1094 bicyklov, čo je 155 ľudí a 21 bicyklov na deň. Najvyťaženejším obdobím bol mesiac máj, počas ktorého Záhoráčik odviezol takmer 2700 cestujúcich, v ostatných mesiacoch sa vlakom odviezlo 1300 až 1550 osôb. Najviac bicyklov bolo prepravených v máji a júni (313 a 298), v júli 207, auguste 156 a v septembri 120. V spolupráci s BSK a ZSSK projekt realizuje Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Bratislava Region Tourism.