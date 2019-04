Vláda rozdelila mestu a obciam okresu Medzilaborce 1,07 milióna eur

Mesto Medzilaborce získalo 150.000 eur na dofinancovanie nákupu röntgenu a rekonštrukciu príslušných vnútorných priestorov nemocnice vo vlastníctve mesta Medzilaborce.

Medzilaborce 9. apríla (TASR) – Vláda SR počas svojho utorkového výjazdového rokovania v Medzilaborciach medzi mesto a obce okresu rozdelila 1.070.000 eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Medzilaborce, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Uvoľnené majú byť do 31. mája.



"Najväčšia suma je pre mesto Medzilaborce, v ktorom žije polovica obyvateľov tohto okresu, a tá išla na rekonštrukciu autobusovej a železničnej stanice, kontajnerové stojiská, kompostovisko, úpravy priemyselného parku, rekonštrukcie chodníkov či dofinancovanie zdravotnej infraštruktúry, ako požiadal pán primátor," uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Ďalšia časť rozdelených peňazí sa podľa jeho slov týka jednotlivých obcí. Vláda im prispela na rekonštrukcie a modernizácie obecných budov, miestnych komunikácií, ale napríklad aj na reguláciu potoka.



"Treťou oblasťou je štandardne podpora kultúry, napríklad zakúpenie krojov pre folklórny súbor, alebo je to obstaranie hardvéru pre audiosprievodcov v rôznych cudzích jazykoch pre Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Je to mimoriadne dôležité, aby múzeum bolo pre cudzincov, ktorých tu prichádza 70 až 80 percent zo všetkých návštevníkov atraktívne. Potom sa pomáha s malými rekonštrukciami cirkvám. V tejto oblasti je to gréckokatolícka, ale aj pravoslávna cirkev," priblížil Raši.







Navýšenie pôvodne plánovanej sumy jeden milión eur o 70.000 eur sa týka dvoch obcí. "Ide o prvú oslobodenú obec v bývalom Československu, obec Kalinov, aby 21. septembra pri príležitosti 75. výročia oslobodenia bol tamojší pamätník plne pripravený. Druhým bolo navýšenie pre obec Čabiny o sumu 40.000 eur. Je tam doslova zlomený most, ktorý je potrebné vrátiť do pôvodného stavu, pretože je hlavnou cestnou tepnou k železničnej stanici," skonštatoval Raši.



Mesto Medzilaborce získalo 150.000 eur na dofinancovanie nákupu röntgenu a rekonštrukciu príslušných vnútorných priestorov nemocnice vo vlastníctve mesta Medzilaborce. Ďalších 100.000 eur je určených na spomínanú obnovu medzilaboreckej autobusovej a železničnej stanice. Mesto dostalo aj 60.000 eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov, po 50.000 eur pôjde na vybudovanie kontajnerových stojísk a na rekonštrukciu kultúrneho domu. Ďalších 20.000 eur je určených na výstavbu kompostoviska a 10.000 eur na terénne úpravy v areáli priemyselného parku.



Vláda vyčlenila napríklad aj 40.000 eur na rekonštrukciu infraštruktúry v obci Krásny Brod. Rovnakú sumu schválila na dofinancovanie obnovy obecnej budovy, kde je klub mladých a dôchodcov v obci Radvaň nad Laborcom. Obec Roškovce by mala získať 30.000 eur na reguláciu potoka, obec Repejov 20.000 eur na obnovu cintorína a jeho okolia.