Vlaky do Banskej Štiavnice obnoví ZSSK v utorok, najneskôr v stredu

Banská Štiavnica 5. februára (TASR) - Do Banskej Štiavnice aktuálne namiesto vlakov opäť premáva náhradná autobusová doprava. Opakuje sa tak situácia zo začiatku roka, keď bola na tejto trati niekoľko dní výluka. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč uviedol, že vlaky by sa na trať mali vrátiť ešte v priebehu utorka, najneskôr v stredu (6. 2.).



"Stále čelíme situácii, že máme obrovské množstvo nehôd s lesnou zverou, a preto máme odstavených viacero motorových jednotiek. Tým, že na trati z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice jazdia len dve motorové jednotky počas celého dňa, tak, žiaľ, veľmi jednoducho tam dôjde k takémuto výpadku," zdôvodnil Kováč výluku, ktorá na trati trvá od nedele (3. 2.).



Len za január tohto roka eviduje ZSSK podľa jeho slov v rámci celého Slovenska 42 nehôd, pri ktorých došlo k stretu s lesnou zverou. "Poväčšine to boli práve takéto motorové jednotky, vďaka čomu boli mnohé z tých jednotiek odstavené na viacero dní," dodal.