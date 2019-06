Vlaky na trati Zohor - Záhorská Ves nahradia ku koncu roka autobusy

Dôvodom sú vysoké náklady na prevádzku, nízka frekvencia cestujúcich a nespoľahlivosť zabezpečovania služby zo strany dopravcu – časté radenie iných ako dohodnutých vozidiel.

Bratislava 19. júna (TASR) - Vlaková linka na trase Zohor - Záhorská Ves bude cestujúcim k dispozícii len do konca roka, respektíve do decembrovej aktualizácie cestovných poriadkov. V návrhu, ktorý sa týka grafikonu vlakovej dopravy (GVD) 2019/2020 uverejnenom na stránke Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), sa so spojmi na tejto trati neráta.



Dohodu medzi krajom a Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR na ukončení objednávania a spolufinancovania dopravy na spomínanom úseku potvrdila vedúca tlačového oddelenia BSK Veronika Beňadiková. "Dôvodom sú vysoké náklady na prevádzku, nízka frekvencia cestujúcich a nespoľahlivosť zabezpečovania služby zo strany dopravcu – časté radenie iných ako dohodnutých vozidiel, ako aj prípady nahradenia železničnej dopravy náhradnou autobusovou dopravou,“ spresnila.



BSK má podľa jej slov pripravené v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) viaceré varianty plnohodnotnej obsluhy dotknutého územia prímestskou autobusovou dopravou nadväzujúcou na vlaky prichádzajúce do železničnej stanice v Zohore. "Pôjde o systémový krok, ktorý bude viesť k zlepšeniu ponuky pre cestujúcich,“ tlmočila vyjadrenie kraja.



Ozrejmila tiež, že náklady na prevádzku jedného kilometra vlakovej dopravy sú približne osemnásobne vyššie ako pri príspevku na prevádzku autobusu. Navyše, podľa dennej frekvencie cestujúcich na trati Zohor - Záhorská Ves, ktorá je v priemere 180 cestujúcich jedným smerom počas pracovného dňa, zodpovedá počet prepravených cestujúcich aj v najviac obsadených vlakoch kapacite autobusu.



Starostov dotknutých obcí avizovaná zmena neteší. Upozorňujú na to, že najmä v prípade ranných spojov to môže obyvateľom spôsobiť problém. „Nebránime sa tomu, aby sme rokovali o efektivite zabezpečených dopravných výkonov, ale, žiaľ, o tomto kroku nás nikto neinformoval a ani s nami o tom nikto nediskutoval," vyslovil výčitku smerom k samosprávnemu kraju starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič. Aj podľa starostu Vysokej pri Morave Dušana Dvorana je otázne, ako dokáže autobusová doprava nahradiť zrušené vlaky. „Obávam sa, aby ľudia, ktorí doteraz cestovali do Bratislavy za 38 minút, nemuseli cestovať viac ako hodinu a motať sa po celom Záhorí,“ povedal.