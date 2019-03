Vlastivedné múzeum vo Fiľakove predlžuje otváracie hodiny

Turistická sezóna na Fiľakovskom hrade trvá od 15. marca do 15. novembra.

Fiľakovo 31. marca (TASR) – Mestské vlastivedné múzeum (MVM) vo Fiľakove predĺžilo od začiatku aktuálnej turistickej sezóny svoje otváracie hodiny. Doteraz bolo sprístupnené len cez pracovné dni, po novom aj počas sobôt od 12.00 h do 16.00 h. Podľa slov Viktórie Tittonovej, riaditeľky Hradného múzea Fiľakovo (HMF), kam organizačne patrí aj MVM, dôvodom je stúpajúci počet návštevníkov mesta.



„Z roka na rok navštívi naše mesto čoraz viac návštevníkov. Každý rok to narastá o nejakých 2000 až 3000 ľudí. Vyžadujú, aby sme im ukázali nielen hrad a hradné múzeum, ale chcú si pozrieť aj kostol a ďalšie mestské múzeum,“ objasnila Tittonová.



Ako ďalej spomenula, Fiľakovský hrad je v sobotu otvorený od 10.00 h a jeho prehliadka trvá hodinu až hodinu a pol. Preto chceli dať návštevníkom možnosť pozrieť si popoludní aj MVM. „Vyskúšame to a ak bude záujem, môžeme uvažovať aj o sprístupnení v nedeľu,“ dodala riaditeľka.



Turistická sezóna na Fiľakovskom hrade trvá od 15. marca do 15. novembra. Podľa oficiálnych údajov HMF navštívilo vlani Fiľakovský hrad a múzeum v spomínanom období približne 31.000 návštevníkov. Vďaka tomu šlo podľa riaditeľky o najúspešnejšiu sezónu v histórii a v medziročnom porovnaní s rokom 2017 navštívilo múzeum približne o 3000 turistov viac.