Vo folklórnom súbore Vranovčan sa za 50 rokov vystriedalo 2000 členov

Vranov nad Topľou 3. novembra (TASR) – Folklórny súbor (FS) Vranovčan oslavuje v tomto roku 50. výročie od svojho vzniku. Celkovo sa v ňom za toto obdobie vystriedalo takmer 2000 členov, absolvoval okolo 1750 vystúpení doma i v zahraničí. TASR o tom informoval jeho umelecký vedúci a choreograf Peter Kocák.



Cieľom FS Vranovčan je vyhľadávať, zbierať, uchovávať, spracovávať a propagovať folklórne bohatstvo ľudových zvykov, piesní a tancov.



"Posledné roky sa snažíme trošku tú tvorbu zmeniť a priblížiť folklór aj nefolkloristom," poukázal Kocák na folklórne tanečné divadlá, respektíve muzikály. "To tradično a autenticita stále zostáva, ale je to prepojené do takého príbehu, ktorý ľudia s nami prežijú v hľadisku," opísal. Prvým bol v roku 2013 Čierno-biely svet, o tri roky neskôr nasledovalo predstavenie Zbohom, ktoré sa dotýkalo témy padlých vojakov.



Vo FS Vranovčan pôsobí od roku 1971 až doposiaľ aj jeho otec Štefan Kocák, ktorý je odborným garantom súboru, čo sa prejavilo aj na slávnostnom predstavení pripravenom špeciálne pre toto výročie.



"Program sa volal Pejdzešat a účinkovalo v ňom okolo 160 ľudí. Bola to taká retrospektíva histórie, spomienok, zážitkov tých súboristov, ktorí sa pretekali v tom, ktorá generácia bola lepšia. Bol to humorne poňatý program, kde môj otec na konci rozsúdil, že každý jeden človiečik dal tú tehličku do toho veľkého pevného múru, ktorý je momentálne fenoménom s názvom Vranovčan," priblížil Kocák mladší.



V období 50-ročného pôsobenia absolvovalo toto umelecké teleso 100 zahraničných zájazdov v rámci 24 krajín. V súčasnosti má 70 členov vo vyváženej speváckej, hudobnej a tanečnej zložke. Už osem rokov pôsobí v samostatnej budove Hornozemplínskeho osvetového strediska.



Okrem oddychu majú podľa Kocáka najbližšie naplánované ešte jedno predstavenie v Štrbe pri príležitosti 100. výročia od ukončenia prvej svetovej vojny, ktoré budú reprízovať aj v budúcom roku, keď sa, ako ďalej uviedol, pustia do ďalších archívnych materiálov.



"A veríme, že prídu nápady na ďalšie programy," poznamenal s tým, že budú naďalej pracovať na tom, aby FS Vranovčan vždy robil dobré meno nielen Vranovu nad Topľou, ale aj širokému regiónu a Slovensku.