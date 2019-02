Vo funkcii riaditeľa Mestských lesov v Bratislave končí J. Zikmund

ZMestské lesy v Bratislave na svojom webe informujú, že hospodária na ploche približne 3000 hektárov. Územie jej správy je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát.

Bratislava 7. februára (TASR) – Vo funkcii riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave končí vo štvrtok Juraj Zikmund. Organizáciu bude do vymenovania nového riaditeľa viesť Jana Znášiková. Rozhodlo o tom vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo.



Zikmund pracoval vo funkcii riaditeľa Mestských lesov v Bratislave od októbra 2015. Koncom januára požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou, a to ku dňu 7. februára.



"Vzhľadom na to, že ku dňu skončenia pracovného pomeru pána Zikmunda nebude možné z časových dôvodov zrealizovať výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, navrhujeme poveriť vedením organizácie Janu Znášikovú dňom 8. februára, do dňa vymenovania nového riaditeľa tejto organizácie," uviedlo v dôvodovej správe mesto. Mestskí poslanci sa s týmto scenárom stotožnili.



Mestské lesy v Bratislave boli zriadené k 1. januáru 1994, pôvodne ako oddelenie bratislavského magistrátu a od 1. júla 1994 ako samostatne hospodáriaca príspevková organizácia s cieľom spravovania a zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním sa na podporu mimoprodukčných funkcií lesov.



Mestské lesy v Bratislave na svojom webe informujú, že hospodária na ploche približne 3000 hektárov. Územie jej správy je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát. Jej hranica prechádza lokalitami Červený most - Lamač - Kačín - Malý Slavín - Biely Kríž - Vajnorská dolina. Z južnej, juhovýchodnej a východnej strany vedie hranica zväčša okrajom lesných porastov v susedstve vinohradov, záhradkárskych kolónií a okrajom mestských štvrtí Koliba a Kramáre.