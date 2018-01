Vo Svidníku nainštalujú 12 nových monitorovacích kamier

Mesto na to získalo dotácie z verejných zdrojov.

Svidník 8. januára (TASR) – Svidnícka samospráva sa v tomto roku intenzívnejšie zameria na znižovanie kriminality. Bezpečnosť na uliciach chce zabezpečiť rozšírením počtu monitorovacích kamier aj zriadením Miestnej občianskej poriadkovej služby. Mesto na to získalo dotácie z verejných zdrojov. Informovala o tom hovorkyňa svidníckej radnice Kristína Tchirová.



Mesto Svidník má schválenú dotáciu vo výške 10.000 eur z výzvy Ministerstva vnútra SR na 12 kamier, ktoré budú slúžiť na pokrytie verejných priestranstiev, na ktorých dochádza k protispoločenskej činnosti. Hovorkyňa uviedla, že celkový rozpočet na tento rozšírený monitorovací systém je 12.500 eur, pričom mesto sa bude na investícii spolupodieľať 20 percentami nákladov, čo predstavuje 2500 eur.



Kamery rozmiestnia na Festivalovú ulicu k novým bytovkám nižšieho štandardu, na cintoríny k domu smútku a na Nižnom Svidníku. Mesto bude monitorovať aj športoviská - areál futbalového štadióna, ihrisko a priľahlé lokality na Nábrežnej ulici, tiež ihrisko na Karpatskej ulici. Digitálne kamery budú zaznamenávať uhol 104 stupňov, majú svietivosť do 50 metrov a ponúkajú tiež možnosť zaznamenávania zvuku.



Primátor Svidníka Ján Holodňák uviedol, že mesto malo doteraz osem kamier, ktoré pokrývajú najmä jeho centrum. "Po výbornej správe o schválení nenávratného finančného príspevku na Miestnu občiansku poriadkovú službu, do ktorej zapojíme šesť pracovníkov, prichádzame s ďalšou pozitívnou informáciou o schválených prostriedkoch na rozšírenie kamerového systému. Je potešujúce, že v našom meste budeme mať obsiahnuté kamerami všetky rizikové oblasti a prinesieme bezpečnosť a poriadok ešte na vyššej úrovni," povedal Holodňák.



Tchirová doplnila, že kamery by mali začať inštalovať v jarnom období, aktuálne prebieha proces verejného obstarávania.