V Trenčíne otvorili nové angiologické oddelenie, je prvým v kraji

Trenčín 14. júna (TASR) – Ošetrovanie pacientov s cievnymi chorobami a znižovanie úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia je hlavnou úlohou novozriadeného angiologického oddelenia vo Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne. Špecializované pracovisko otvorili v stredu (13.6.) v chirurgickom pavilóne nemocnice.



Podľa primára oddelenia Miroslava Širilu je špecializované angiologické oddelenie prvým v Trenčianskom kraji a po Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a po Košiciach je len tretím svojho druhu na Slovensku.



"V spádovej oblasti trenčianskej nemocnice môže byť 1200 až 2000 pacientov ročne s cievnymi ochoreniami. Až polovica z nich sa strácala niekde v periférii, nemuseli byť správne ošetrení. To mohlo prinášať rôzne komplikácie ako amputácie končatín a podobne. Tomu by sme chceli zabrániť. Našou úlohou je pomocou najmodernejších metód znižovať mortalitu a zlepšovať zdravotnícku starostlivosť," zdôraznil Širila s tým, že na oddelení budú pracovať štyria lekári a osem stredných zdravotníckych pracovníkov.



Angiologické oddelenie vzniklo prestavbou priestorov v chirurgickom pavilóne. Podľa generálneho riaditeľa FN Trenčín Mariána Juruša boli náklady na stavebné práce okolo 15.000 eur a na prístrojové vybavenie približne rovnaké. Nemocnica zriadenie nového oddelenia financovala z vlastných zdrojov.



Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Jaroslava Ridoška je otvorenie angiologického oddelenia v Trenčíne veľkým posunom vpred v starostlivosti o pacientov. "Kedysi boli títo pacienti riešení na chirurgických oddeleniach, teraz im bude slúžiť špecializované pracovisko, kde budú manažovaní spôsobom, aký tejto starostlivosti prináleží," skonštatoval Ridoško s tým, že do spádovej oblasti FN Trenčín patrí až okolo 600.000 obyvateľov kraja, z ktorých mnohí trpia práve cievnymi ochoreniami.