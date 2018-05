Vo varení halušiek v Terchovej si zmeralo sily 18 družstiev

V terchovskom amfiteátri súťažili okrem družstiev aj jednotlivci v jedení jedného metra syrovej nite, pití jedného litra žinčice a jedení jedného kilogramu bryndzových halušiek.

Terchová 26. mája (TASR) – Osemnásť družstiev zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a Rumunska sa zišlo v sobotu na Medzinárodnej súťaži vo varení a jedení bryndzových halušiek v amfiteátri Nad bôrami v Terchovej.



Štvorčlenné tímy si podľa hlavného organizátora súťaže Jozefa Miča priniesli na varenie trojkilovej porcie halušiek vlastné ingrediencie. "Aby nehovorili, že zemiaky neboli kvalitné a bryndza bola 'onaká'. Tri kilá halušiek potom musia skonzumovať, čiže aj čas je dôležitý. Víťazstvo ovplyvňuje aj poriadok na pracovisku, či tam nie je poranenie s krvou - za to porota sťahuje body. Hodnotí sa konzistencia, ako sú škvarky naškvarené, aká je slaninka. Všetky body sa dajú dokopy a z toho vyjdú najlepšie halušky," vysvetlil Mičo.



Podľa spoluorganizátora Františka Stráňavu navarili súťažiaci rôzne halušky. "Mali sme tu zelené halušky, modré halušky. Dobré halušky musia byť hlavne zemiakové a nesmú byť cítiť múkou. Hodnotenie ovplyvňuje aj vizualizácia, vystupovanie družstva, či sú v krojoch, či hrá pri nich hudba. A záleží aj na rozhodcoch. Máme zahraničných rozhodcov z Poľska a z Južnej Ameriky, ktorí poznajú halušky a určite ich vedia ohodnotiť," podotkol Stráňava.



"Pre mňa vždy boli najlepšie halušky od mojej mamy, ktorá už nežije. Teraz sú to tie naše, terchovské. Myslím si, že či je to Liptov, Orava, Terchová alebo kdekoľvek inde na Slovensku, všade dokážu urobiť dobré halušky. Najmä, keď je dobrá bryndza. Májová bryndza je úplne predurčená na to, aby sme sa v dobrom 'obžrali' halušiek," povedal Mičo.



V terchovskom amfiteátri súťažili okrem družstiev aj jednotlivci v jedení jedného metra syrovej nite, pití jedného litra žinčice a jedení jedného kilogramu bryndzových halušiek. "Časy sú tak neuveriteľné, že človek až žasne, že za takú chvíľu sa to dá zjesť alebo vypiť. Ohlásil sa minuloročný víťaz v pití žinčice, že celý rok poctivo trénoval. Máme družstvá, ktoré celý týždeň varili bryndzové halušky a rozdávali ich susedom, pretože už ich nemal kto konzumovať. Takže, ľudia si robia aj prípravu a nežijú tým len dnešný deň,“ uzavrel hlavný organizátor podujatia.