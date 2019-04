Vo vodách priehrady v Boleráze hľadajú utopeného Bratislavčana

Oznámenie o topiacej sa osobe podal svedok už v sobotu, okamžitá pátracia akcia však skončila bezvýsledne.

Boleráz 23. apríla (TASR) – Osoba, ktorá v sobotu (20. 4.) plávala v priehrade Bolerázu v okrese Trnava a neskôr zmizla pod hladinou, by mal byť 65-ročný Bratislavčan. Jeho nezvestnosť nahlásil brat v pondelok (22. 4.). Oznámenie o topiacej sa osobe podal svedok už v sobotu, okamžitá pátracia akcia však skončila bezvýsledne.



"Na brehu priehrady bolo v sobotu nájdené šatstvo aj s osobnými vecami, no bez dokladov, ktoré by mohli pomôcť identifikácii. Následne v pondelok nahlásil muž z Bratislavy na Obvodnom oddelení Policajného zboru SR v Trstíne nezvestnosť svojho brata, potom aj identifikoval nájdené šatstvo ako veci patriace bratovi," informovala v utorok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.



V utorok bola od 9. hodiny vykonávaná rozsiahla pátracia akcia za účasti policajtov poriadkovej polície, kriminálnej polície, poriečneho oddelenia polície spolu s potápačmi a člnom. „Do pátrania sa zapojili aj trnavskí hasiči s člnmi, záchranári z Gabčíkova a technikou a služobné a záchranárske psy. Nezvestného muža sa zatiaľ vypátrať nepodarilo,“ konštatovala hovorkyňa. Polícia bude v pátraní pokračovať aj v stredu (24. 4.).