V obvodoch Banskobystrického samosprávneho kraja vyhrala Z. Čaputová

Volebná účasť dosiahla 45,77 percenta.

Banská Bystrica 17. marca (TASR) – V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), rozdelenom do siedmich územných obvodov, v prvom kole sobotňajších prezidentských voľbách vyhrala Zuzana Čaputová (37,56 percenta). Druhý skončil Maroš Šefčovič (20,70 percenta). Volebná účasť dosiahla 45,77 percenta. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.



Najvyššiu účasť voličov, ktorá prekročila hranicu 50 percent, zaznamenali v obvodoch Banská Bystrica, kde bola až 55,25 percenta, Zvolen (aj s okresmi Detva a Krupina) a Žiar nad Hronom (s okresmi Banská Štiavnica a Žarnovica).



Vo všetkých siedmich územných obvodoch BBSK vyhrala Čaputová a druhý bol Šefčovič. Poradie na treťom a štvrtom mieste však nekopíruje celoslovenské výsledky. Voliči v kraji hlasovaním rozhodli, že tretí skončil Marian Kotleba so ziskom 13,92 percenta a štvrtý Štefan Harabin s 13,62 percentami. Béla Bugár získal 4,07 percenta, František Mikloško 3,41 percenta, Eduard Chmelár 2,74 percenta a Milan Krajniak 2,24 percenta. Ostatní kandidáti dosiahli menej ako jedno percento.



Kotleba skončil na treťom mieste v obvodoch Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom.