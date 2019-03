Vo všetkých pohoriach trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Vplyvom postupného oteplenia počas noci sa snehový profil do výšky 2000 metrov nad morom premočil a oťažel.

Liptovský Hrádok 17. marca (TASR) - Vo všetkých slovenských pohoriach pretrváva v nedeľu zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Počas dňa môže mierne vzrastať, následne vplyvom ochladenia klesať. TASR informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



Vplyvom postupného oteplenia počas noci sa snehový profil do výšky 2000 metrov nad morom premočil a oťažel. Nad 2000 metrov nad morom počas poslednej periódy sneženia silný vietor vytvoril hlavne na záveterných stranách štítov a hrebeňov nebezpečné dosky a snehové vankúše. "Nebezpečné sú preto svahy vo všetkých výškach pohorí, pričom v stredných polohách hrozia lavíny z mokrého snehu, v najvyšších polohách doskové lavíny. Počas dňa sa môžu vyskytnúť aj spontánne lavíny menších rozmerov," upozornil Sedlák.



Vo vysokých polohách nad 2200 metrov nad morom sa na severných a tienistých svahoch podľa neho nachádzajú kritické vrstvy krúpkov a hranatozrnného snehu, ktoré tiež môžu byť potenciálnou klznou plochou lavín. "Počas popoludnia je na južných svahoch možný výskyt hlavne menších lavín z mokrého snehu, na trávnatom podklade aj kĺzavé, základové lavíny," doplnil.



V nedeľu ráno prevládalo na horách jasné počasie s dobrou viditeľnosťou, v kotlinách hmla. Počas sobotného (16. 3.) popoludnia a noci teplota výrazne vzrástla, ráno sa pohybovala v rozpätí od mínus troch na hrebeňoch Tatier po šesť stupňov Celzia v stredných polohách a dolinách. Nulová izoterma bola ráno vo výške približne 2000 metrov na morom. Fúkal čerstvý, na hrebeňoch Tatier silný juhozápadný vietor do 17 metrov za sekundu, v nárazoch miestami až 30 metrov za sekundu.



Nový sneh z poslednej periódy sneženia je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra previevaný na záveterné, najmä juhovýchodné a východné svahy a uložený vo forme snehových dosiek a vankúšov. V nižších a stredných polohách snehová pokrývka vplyvom oteplenia navlhla a oťažela. Povrch snehu tvorí prachový sneh z posledného sneženia alebo tvrdá nosná, vetrom ubitá zmrznutá vrstva a v nižších polohách očakáva SLP HZS premočenie snehovej pokrývky vplyvom oteplenia a slnečného žiarenia. Hrebeňové oblasti sú buď vyfúkané do tvrdého ľadového snehu, alebo tvorené veľkými prevejmi.