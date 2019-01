Vo všetkých slovenských pohoriach je mierne lavínové nebezpečenstvo

Uvoľnenie lavín je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch nad 35 stupňov.

Liptovský Hrádok 12. januára (TASR) – Vo všetkých slovenských pohoriach je v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce druhému stupňu päťdielnej stupnice. Informoval Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.



Uvoľnenie lavín je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch nad 35 stupňov. Najväčším lavínovým problémom zostáva poprefukovaný sneh z predchádzajúceho sneženia. Nebezpečné sú najmä záveterné strany pohorí južnej, juhovýchodnej a východnej orientácie, a to najmä v najvyšších polohách.



"Severné a severozápadné expozície sú zväčša vyfúkané do tvrdého podkladu. V severnom sektore, odkiaľ nebol sneh odfúknutý, sa vplyvom nízkych teplôt vytvárajú nebezpečné vrstvy hranatozrnného snehu. Vyskytovať sa môžu hlavne doskové lavíny zo suchého snehu. Nebezpečenstvo je koncentrované do strmých žľabov, kde sa nachádzajú nebezpečné dosky, preveje a vankúše,“ uviedol Krajčí.



Ako dodal, nebezpečné môžu byť aj svahy tesne na hranici lesa, kde môžu byť nafúkané vankúše zo snehu, ktorý bol odfúknutý z hrebeňov. Lavínové nebezpečenstvo sa môže s očakávaným nočným snežením zvyšovať.