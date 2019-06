Vo VÚSCH v Košiciach otvorili nové diagnostické centrum

Na snímke druhý zľava rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, tretí zľava generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a. s. František Sabol, ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši strihajú pásku počas slávnostného otvorenia diagnostického, preventívneho a výskumného centra VÚSCH, a.s. v Košiciach 13. júna 2019.

Košice 13. júna (TASR) – Nové Diagnostické, preventívne a výskumné centrum vo štvrtok slávnostne otvorili vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a. s., v Košiciach. Súčasťou novej budovy VÚSCH je špeciálna hybridná operačná sála, nové CT pracovisko, biochémia a hematológia s prístrojovou technikou, II. kardiologická klinika či angiológia. Celkovo vzniklo 127 nových pracovných miest.



"Po desiatich rokoch sme otvorili druhú budovu ústavu. Financujeme si to sami a z komerčného úveru, celkovo to stálo 14,8 milióna eur, elektronickými aukciami sme ušetrili viac ako dva milióny eur," informoval novinárov predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH František Sabol.



Hybridná operačná sála s robotickým prístrojom umožňuje podľa neho realizovať aj tie najťažšie operácie. "Je to najväčšia kvalita, aká tu v súčasnosti existuje," skonštatoval.



V pláne VÚSCH sú ďalšie kroky a zámery. "Chceme zastabilizovať personál, rozbehnúť centrum na liečbu cievnych mozgových príhod, uzatvárať zmluvy s poisťovňami na nové činnosti a, samozrejme, začať kresliť tretiu budovu," dodal Sabol.



Prínos rozšíreného ústavu ocenila aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD). "Tento ústav je špeciálny tým, že jeho spádovosť je celý východ Slovenska a pacient dostane na jednom mieste špičkovú a koncovú starostlivosť v rámci srdcovo-cievnych ochorení, čiže už ho nemusia nikam posielať a dokážu všetky diagnózy, čo sa týka srdca a ciev, riešiť na jednom mieste. Prístrojová technika, ktorú sme tu mohli vidieť, je úplne špičková, európskej kvality," povedala.



Podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) ide aj o významný projekt z hľadiska informatizácie celého zdravotníctva. "Ide o plne digitalizované pracoviská, ktoré sú napojené na informačný systém a potom budú aj súčasťou celkového elektronického zdravotníctva," uviedol.