Vo výberovom konaní na šéfa Nemocnice Rázsochy uspela Zita Táborská

Rezort hľadal vedenie do Nemocnice Rázsochy už v septembri minulého roka. Na pozíciu generálneho riaditeľa sa neprihlásil žiaden uchádzač, ministerstvo preto opäť v novembri vypísalo výberové konanie.

Bratislava 22. januára (TASR) - V druhom výberovom konaní na nového šéfa Nemocnice Rázsochy uspela Zita Táborská. Do výberového konania sa prihlásili celkovo štyria uchádzači, jeden odstúpil. Informuje o tom na svojom webe Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Na čele príspevkovej organizácie Nemocnica Rázsochy stál do konca novembra Jozef Dolinský. Bývalý šéf Národného onkologického ústavu v Bratislave Dolinský bol vo funkcii na dobu určitú.



Potrebu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava má vyriešiť výstavba nemocnice na Rázsochách, kde už roky stojí rozostavaný objekt, a rekonštrukcia, prípadne dostavba tej v Ružinove. Skelet na Rázsochách majú po novom zbúrať.



Najväčšiu aj najzadlženejšiu slovenskú nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení - na Kramároch, v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach. Po novom to majú byť len Rázsochy a Ružinov.