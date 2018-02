Vo Vysokých a Nízkych Tatrách zasahoval záchranársky vrtuľník

Pomoc potreboval horský vodca z Čiech, ktorý bol dehydratovaný, neskôr dezorientovaný s predkolapsovým stavom.

Poprad 24. februára (TASR) - Vrtuľníková záchranná zdravotná služba AIR – Transport Europe z Popradu letela v sobotu ráno k Zbojníckej chate do Vysokých Tatier. Ako informovala jej hovorkyňa Zuzana Hopjaková, neodkladnú zdravotnú starostlivosť potreboval 49-ročný horský vodca z Čiech, ktorý bol dehydratovaný, neskôr dezorientovaný s predkolapsovým stavom. Po primárnom ošetrení ho v transportnej sedačke z miesta evakuovali a počas medzipristátia v Starom Smokovci ho preložili na palubu vrtuľníka. Pacienta v stabilizovanom stave previezli do nemocnice v Poprade.



Krátko po návrate na svoju základňu prišla ďalšia výzva o pomoc do Lukového kotla v Nízkych Tatrách, kde 35-ročný freeridový pretekár z Andorry v ťažko dostupnom teréne spadol, pričom si poranil hlavu a dolnú končatinu. Pilot vrtuľníka pristál v blízkosti miesta udalosti, kde si lekárka od zasahujúcich členov Horskej záchrannej služby prevzala zraneného muža do svojej zdravotnej starostlivosti. Po preložení na palubu ho vrtuľníkom transportovali na oddelenie úrazovej chirurgie nemocnice v Liptovskom Mikuláši.