Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Sneh bol veľmi silným vetrom previaty na záveterné, najmä južné, juhovýchodné, východné a severovýchodné svahy a žľaby.

Liptovský Hrádok 1. marca (TASR)- Vo Vysokých a Západných Tatrách trvá v piatok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Nízkych Tatrách, Malej a Veľkej Fatre je nebezpečenstvo lavín malé. Informoval Igor Žiak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Sneh bol veľmi silným vetrom previaty na záveterné, najmä južné, juhovýchodné, východné a severovýchodné svahy a žľaby. Tu je uložený vo forme snehových dosiek a vankúšov a jeho hrúbka môže dosahovať aj 50 centimetrov. "Uvoľnenie lavín je na strmých svahoch danej expozície možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, spontánne lavíny môžeme očakávať najmä okolo poludnia vplyvom tepla, tieto však nebudú veľkých rozmerov," uviedol Žiak.



Lavínové nebezpečenstvo je v teréne podľa neho veľmi rozdielne, v kontraste s naviatymi snehovými doskami je väčšina svahov vyfúkaná až na tvrdú až zľadovatenú starú snehovú pokrývku. "Prechod medzi takýmito povrchmi snehu je veľmi ľahko viditeľný, ide o jasne biely sneh na sivom ľadovom podklade, tento jav však platí najmä pre severné a severovýchodné orientácie," doplnil.



V piatok ráno bolo na horách zamračené. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 12 do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúkal silný, na hrebeňoch búrlivý vietor severných a severovýchodných smerov s rýchlosťou do 15 metrov za sekundu. V nárazoch až 20 metrov za sekundu, a to vo všetkých pohoriach.



Nový sneh vo štvrtok (28.2.) nepripadol. Za posledné sneženie, 20. a 21. februára, pripadlo celkovo päť až 15 centimetrov snehu, na severe Tatier 10 až 20 centimetrov. Nový sneh bol vplyvom extrémne silného vetra previevaný na záveterné, najmä juhozápadné, južné a juhovýchodné svahy a je uložený vo forme snehových dosiek a vankúšov, kde jeho hrúbka dosahuje aj 50 centimetrov. Okolo poludnia však už nebude premrznutá, ale mokrá. Na exponovaných miestach a na náveterných svahoch či v sedlách je povrch snehu naopak vetrom vyfúkaný na tvrdý až zľadovatený základ.