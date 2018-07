Vo Vysokých aj Belianskych Tatrách zasahoval záchranársky vrtuľník

Chlapec si pri túre zranil členok a v zostupe nedokázal pokračovať samostatne. Lekárka leteckých záchranárov bola po prílete do určenej oblasti k zranenému spustená pomocou palubného navijaka.

Vysoké Tatry 23. júla (TASR) - Vo Vysokých i Belianskych Tatrách v nedeľu (22.7.) večer pomáhali leteckí záchranári zraneným turistom. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková informovala, že najprv vo večerných hodinách požiadali leteckých záchranárov z Popradu o súčinnosť pri záchrane 12-ročného chlapca v oblasti Velickej doliny.



"Ten si pri túre zranil členok a v zostupe nedokázal pokračovať samostatne. Lekárka leteckých záchranárov bola po prílete do určenej oblasti k zranenému spustená pomocou palubného navijaka. V transportnej sedačke bol chlapec z miesta evakuovaný a letecky prevezený do Starého Smokovca, kde ho ponechali v starostlivosti pozemných záchranárov," uviedla hovorkyňa.



V tom čase prišla ďalšia výzva o pomoc. V Monkovej doline si 46-ročná česká turistka vážne zranila dolnú končatinu v oblasti predkolenia. Aj pri tejto záchrannej akcii použili leteckí záchranári lanovú techniku. "Po primárnom ošetrení bola turistka z miesta evakuovaná, počas medzipristátia preložená na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave záchranárskym vrtuľníkom prevezená do popradskej nemocnice," doplnila Hopjaková.